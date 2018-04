Bộ Công an chỉ đạo trấn áp tội phạm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Dịp Giỗ tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Bộ trưởng Công an chỉ đạo các đơn vị tăng cường bảo đảm an ninh, trấn áp tội phạm và giữ gìn trật tự ATGT trên cả nước.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm vừa ra công điện gửi các đơn vị trực thuộc và công an các địa phương, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) dịp Giỗ tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Theo công điện, để đảm bảo tình hình ANTT và an toàn giao thông dịp nghỉ lễ sắp tới, Bộ Công an yêu cầu các lực lượng tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm, tổ chức tấn công trấn áp, truy nã tội phạm.

Lực lượng chức năng tập trung triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm chống người thi hành công vụ, tội phạm ma túy, giết người, cướp, tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo,...

Lực lượng an ninh bảo vệ tuyệt đối các mục tiêu, công trình trọng điểm. Tăng cường quản lý xuất - nhập cảnh; ngăn chặn hoạt động xâm nhập, phá hoại phản động, khủng bố.

Du khách đến Lễ hội Đền Hùng năm 2017. Ảnh: Lê Hiếu.

Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, làn đường, tích cực ngăn chặn và xử lý nghiêm đua xe trái phép...

Cảnh sát PCCC rà soát an toàn PCCC tại những công trình nguy cơ cháy nổ cao như chung cư, trung tâm thương mại, khách sạn, nơi chứa xăng dầu...

Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp cùng cơ quan chức năng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù dịp 30/4 theo chính sách pháp luật.

Công an các địa phương bảo đảm trật tự, phòng, chống cháy nổ, kiểm soát trật tự công cộng tại các địa bàn.