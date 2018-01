Bộ Công an đã bắt Vũ 'nhôm'

Ngày 4/1, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ. Ông Vũ đã bị Singapore trục xuất do vi phạm Luật di trú.

Cận cảnh Vũ 'nhôm' bị áp giải ở sân bay Nội Bài Chiều 4/1, ông Phan Văn Anh Vũ (biệt danh Vũ "nhôm") được đưa lên xe công vụ ngay sau khi xuống khỏi máy bay.

15h37 chiều 4/1, chuyến bay Vietnam Airlines từ Singapore về Hà Nội chở ông Phan Văn Anh Vũ đã hạ cánh Nội Bài.

Một hành khách trên chuyến bay VN662 cho biết chuyến bay bị chậm khoảng 15 phút. “Đến khi mọi người cùng đoàn nói, tôi mới biết là đi cùng chuyến bay di lý Vũ ‘nhôm’ về Việt Nam”, nguồn tin chia sẻ với Zing.vn.

Chiều 4/1, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Đồ họa: Lê Nhân.

Hãng Reuters ngày 4/1 đưa tin Cục Xuất nhập cảnh Singapore (ICA) đã thông báo lệnh trục xuất Phan Van Anh Vu, tức Vũ “nhôm”, người bị cơ quan chức năng Việt Nam khởi tố và phát lệnh truy nã.

Theo thư gửi cho luật sư Choo Zheng Xi (Remy), ICA thông báo rằng thân chủ Phan Van Anh Vu của ông này đã có nhiều vi phạm Luật di trú Singapore và bị trục xuất.

Trước khi bị trục xuất về Việt Nam, chiều 3/1, ông Vũ đã có cuộc tiếp xúc với luật sư người Singapore Choo Zheng Xi. Theo luật sư Choo, trong cuộc gặp kéo dài một giờ đồng hồ, ông Vũ tỏ ra căng thẳng và "không hiểu tại sao ông ấy bị tạm giữ".

Luật sư Choo Zheng Xi cho biết thân chủ của mình gặp vấn đề vì hai hộ chiếu của ông ta mang 2 danh tính khác nhau. Ông Vũ từng đến Singapore trước đây với những giấy tờ này mà không gặp trở ngại.

Vũ "nhôm" là ai?

Ông Phan Văn Anh Vũ (biệt danh Vũ "nhôm", 42 tuổi, ngụ tại Đà Nẵng), được nhiều người biết đến là một đại gia bất động sản. Vị doanh nhân sinh năm 1975, nguyên quán Đà Nẵng, hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 và là cổ đông của nhiều công ty khác.

Theo thống kê của Sở Xây dựng Đà Nẵng, Bắc Nam 79 chính là công ty mua nhiều nhà công sản hóa giá nhất ở Đà Nẵng trong thời gian qua.

Ngoài ra, đại gia Vũ "nhôm" cũng là chủ nhiều lô đất vàng tại khu vực trung tâm Đà Nẵng và là chủ đầu tư các nhà hàng nổi ven sông Hàn. Trong đó, có nhà hàng sắp hoàn thiện trước mặt khách sạn Novotel (Đà Nẵng).

Phan Văn Anh Vũ trốn sang Singapore thế nào?

Tối 21/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khám nhà riêng của ông Vũ “nhôm” ở Đà Nẵng. Theo cáo buộc của cơ quan chức năng, ông Vũ bị khởi tố bị can về tội Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước.

Thời điểm công an khám xét, ông Vũ không có mặt tại nơi cư trú. Sau đó, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định truy nã đối với Vũ "nhôm".

Ngày 2/1, Cơ quan Xuất nhập cảnh và Cửa khẩu Singapore (ICA) cho biết đang tạm giữ người có tên Phan Van Anh Vu từ ngày 28/12/2017 vì vi phạm Luật di trú. Thông tin này được trang web chính thức của ICA.

Trước đó, báo Straits Times của Singapore đăng tin 'Phan Van Anh Vu' bị chặn lại tại cửa khẩu Tuas của Singapore hôm 28/12. Bài báo có bức ảnh ông Phan Văn Anh Vũ, người đang bị cơ quan chức năng Việt Nam truy nã.

Ảnh ông "Phan Van Anh Vu" trên báo Straits Times.

Điều tra 9 dự án và mua bán nhà, đất công sản

Trước đó, giữa tháng 9/2017, Bộ Công an có công văn do trung tướng Trần Đăng Yến, Thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an), yêu cầu Chủ tịch UBND Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ phối hợp, cung cấp những hồ sơ liên quan đến việc 9 dự án đầu tư và mua bán 31 đất, nhà công sản từ năm 2006 đến nay, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trong số 9 dự án và 31 nhà, đất công sản mà chính quyền Đà Nẵng đã bán cho các tập thể, cá nhân, có nhiều căn nhà nằm trên các tuyến đường đẹp nhất Đà Nẵng, cụ thể:

Khu công viên An Đồn, khu đô thị Harbour Ville của Công ty cổ phần đầu tư Mega, khu đất tại đường 2/9 - Phan Thành Tài đường quy hoạch; dự án Phú Gia Compound (phường Tam Thuận, quận Thanh Khê); khu dịch vụ du lịch nhà hàng - cà phê - bar và bến du thuyền trước Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Đà Nẵng, phía tây cầu Rồng.

Dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước; lô 12 khu B4.1 khu dân cư An Cư mở rộng phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà; khu đô thị sinh thái Phú Gia ven sông (Phú Gia Villa Compound phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ); khu du lịch ven biển đường Trường Sa (4,5 ha phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn).

Ngoài ra, có 31 nhà, đất công sản và nhà đất cơ quan điều tra liên quan đến ông Vũ trong việc mua bán.

Bán nhà, đất công sản không qua đấu giá

Đa số các nhà đất công sản trên được mua bán không qua đấu giá. Việc xác định giá và hệ số sinh lợi ở các khu đất này có biểu hiện làm lợi cho doanh nghiệp. Sau khi doanh nghiệp mua nhà, đất công sản không sử dụng đúng mục đích như tờ trình xin mua như ban đầu mà đem bán để hưởng giá trị chênh lệch.

Ngoài ra, một khu đất khác liên quan đến ông Vũ trước đó được Thanh tra Chính phủ kết luận có sai phạm trong việc mua bán là khu đất phía nam cuối đường Phạm Văn Đồng.

Mới đây, Thanh tra Chính phủ tiếp tục công bố thanh tra toàn diện dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước (còn gọi là dự án The Sunrise Bay, ở phường Thuận Phước, quận Hải Châu).

Trong các dự án, nhà công sản bị thanh tra, điều tra có liên quan đến việc mua bán của Công ty cổ phần Bắc Nam 79, Công ty cổ phần 79, Công ty I.V.C, Công ty Minh Hưng Phát... Những công ty này được cho là có liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ.