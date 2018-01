Bộ Công an đang làm rõ 'tấm thẻ ngành' của Phan Văn Anh Vũ

Nói về hình ảnh "tấm thẻ ngành" của Vũ "nhôm" lan truyền trên mạng, trung tướng Trần Đăng Yến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục an ninh nói đang nằm trong quá trình điều tra vụ án.

Chiều muộn ngày 15/1, Bộ Công an họp báo thông báo tình hình, kết quả năm công tác công an năm 2017. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì. Tham dự buổi họp báo có khoảng 30 cơ quan báo chí.

Bộ Công an đang làm rõ các vấn đề liên quan đến Vũ 'nhôm' Theo trung tướng Trần Đăng Yến, những vấn đề liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") đang nằm trong vụ án mà cơ quan điều tra đã làm rõ.

Tại đây, nhiều câu hỏi của phóng viên đặt ra liên quan đến việc ông Phan Văn Anh Vũ ( tức Vũ "nhôm", 42 tuổi, ngụ tại Đà Nẵng) bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt để điều tra tội Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước. Trước khi bị bắt, nhiều người biết đến ông Vũ là một đại gia bất động sản, giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 và là cổ đông của nhiều công ty khác.

Trung tướng Trần Đăng Yến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục an ninh nói nhiều người nghĩ doanh nghiệp không liên quan bí mật quốc gia, tuy nhiên trên thực tế có doanh nhân, cán bộ hưu trí vẫn bị khởi tố về tội Cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Theo ông Yến, ngoài hành vi trên cơ quan điều tra còn đang làm rõ một số hành vi khác của Phan Văn Anh Vũ để xử lý.

Tại buổi họp báo, các phóng viên cũng đặt một số câu hỏi liên quan đến đề án sắp xếp, tổ chức lại bộ máy trong ngành công an; ghi âm và ghi hình khi hỏi cung hay vụ đánh bạc qua mạng do Tổng cục An ninh phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp điều tra. Trước câu hỏi trên mạng xuất thông tin cho rằng vụ án đánh bạc qua mạng liên quan đến 2 cán bộ cấp tướng của Bộ Công an, thực hư việc này như thế nào?. Trung tướng Trần Đăng Yến nói vụ này đang được điều tra làm rõ. Công an Phú Thọ đã khởi tố vụ án.

Trước đó, tối 21/12/2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khám nhà riêng của ông Vũ ở Đà Nẵng. Thời điểm công an khám xét, ông Vũ không có mặt tại nơi cư trú. Sau đó, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định truy nã đối với Vũ.

Ngày 2/1, Cơ quan Xuất nhập cảnh và Cửa khẩu Singapore (ICA) cho biết đang tạm giữ người có tên Phan Van Anh Vu từ ngày 28/12/2017 vì vi phạm Luật di trú. Thông tin này được trang web chính thức của ICA.

Báo Straits Times của Singapore cũng đăng tin 'Phan Van Anh Vu' bị chặn lại tại cửa khẩu Tuas của Singapore hôm 28/12. Bài báo có bức ảnh ông Phan Văn Anh Vũ, người đang bị cơ quan chức năng Việt Nam truy nã.

Đến chiều 4/1, chuyến bay Vietnam Airlines từ Singapore về Hà Nội chở ông Vũ đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ngay sau đó, Bộ Công an phát đi thông báo cho biết cơ quan điều tra đã tiếp nhận, bắt bị can Vũ để điều tra theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ với báo giới sau khi Vũ bị bắt, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết UBND TP Đà Nẵng có công văn chỉ đạo các sở, ngành tạm dừng tất cả giao dịch, chuyển đổi chủ sở hữu tài sản trên địa bàn thành phố của 4 cá nhân để phục vụ công tác điều tra. "Vụ án của ông Phan Văn Anh Vũ liên quan đến tố tụng nên phải làm chặt chẽ, đúng các quy định của pháp luật", ông Thơ nói.

Theo Điều 263 Bộ luật hình sự năm 1999, tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật Nhà nước có khung hình phạt cao nhất lên đến 15 năm tù.

Theo thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, năm 2017, toàn ngành đã điều tra án hình sự đạt hơn 80%, phát hiện, xử lý hơn 17.000 vụ án về kinh tế, 21.000 vụ án về ma túy… Năm qua, lực lượng công an cả nước có 8 cán bộ, chiến sĩ hy sinh, 280 người khác bị thương khi làm nhiệm vụ.

