Bộ Công an phát hiện, xử lý hơn 17.000 vụ án kinh tế

Năm 2017, lực lượng công an điều tra khám phá hơn 80% án hình sự, phát hiện, xử lý hơn 17.000 vụ án về kinh tế, 21.000 vụ án về ma túy.

Chiều 15/1, Bộ Công an họp báo thông báo tình hình, kết quả năm công tác công an năm 2017. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì.

Năm 2017, Bộ Công an thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước những vấn đề cơ bản, chiến lược trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đối ngoại và bảo đảm lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Bị cáo Hà Văn Thắm liên quan đến đại án Oceanbank bị đưa ra xét xử hồi tháng 9/2017. Ảnh: Việt Hùng.

Công an cả nước chủ động nắm tình hình, phân tích, dự báo tình hình, chủ động xây dựng các phương án,triển khai quyết liệt các biện pháp bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện quan trọng.

Công tác phòng chống tội phạm trong năm qua có kết quả vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra, điều tra khám phá nhanh các vụ trọng án, kiềm chế gia tăng tội phạm. Công an các đơn vị, địa phương mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, triệt phá các băng, nhóm tội phạm lưu manh, côn đồ, sử dụng vũ khí, xâm phạm trẻ em.

Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết nhờ triển khai quyết liệt các biện pháp nên tình hình tội phạm được kiềm chế (giảm hơn 3%), điều tra án hình sự đạt hơn 80%, phát hiện, xử lý hơn 17.000 vụ án về kinh tế, 21.000 vụ án về ma túy…

Theo báo cáo của Bộ Công an, trong công tác chiến đấu, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, gương chiến đấu dũng cảm. Năm qua, lực lượng công an cả nước có 8 cán bộ, chiến sĩ hy sinh, 280 người khác bị thương khi làm nhiệm vụ.

Năm 2018, Bộ Công an đặt mục tiêu kiềm chế gia tăng tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, làm giảm các loại tội phạm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, ngăn chặn hiệu quả các nhóm, không để tội phạm lộng hành. Bên cạnh đó, lực lượng công an cả nước sẽ quyết tâm chấp hành nghiêm pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan sai, nâng cao hơn nữa tỷ lệ đấu tranh phòng chống tội phạm.