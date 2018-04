Bộ Công an yêu cầu công khai danh sách cơ sở mất an toàn PCCC

Bộ Công an yêu cầu các đơn vị trực thuộc tổng kiểm tra PCCC tất cả công trình công cộng, trung tâm thương mại, nhà cao tầng và công khai danh sách cơ sở mất an toàn.

Sau khi cả nước xảy ra một số vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ngày 10/4, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã có công điện gửi các đơn vị trong toàn lực lượng về việc tăng cường công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

Người đứng đầu Bộ Công an yêu cầu công an, cảnh sát PCCC các đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá, không để xảy ra khủng bố, phá hoại hay lợi dụng tình hình cháy, nổ kích động tập trung đông người gây mất an ninh trật tự.

CT5A-B Văn Khê là một trong 3 chung cư ở Hà Nội chây ỳ khắc phục vi phạm PCCC bị chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra. Ảnh: Quang Huy.

Theo công điện, các đơn vị cũng được lệnh tổ chức tổng kiểm tra, rà soát trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt là các công trình công cộng, trung tâm thương mại, nhà cao tầng, siêu cao tầng, cơ sở karaoke, cơ sở kinh doanh xăng dầu, các loại hóa chất dễ cháy nổ... Bộ Công an yêu cầu công an, cảnh sát PCCC phải công khai danh sách cơ sở mất an toàn về PCCC và có chế tài xử lý nghiêm nơi nào vi phạm.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ, Bộ Công tiếp tục mở đợt cao điểm bảo đảm an toàn PCCC trên phạm vi toàn quốc. Công điện của thượng tướng Tô Lâm yêu cầu các đơn vị tập trung lực lượng, phương tiện sẵn sàng xuất xe chữa cháy ngăn chặn, kiềm chế tình hình cháy, thành lập đoàn liên ngành kiểm tra thực tế một số chung cư, công trình cao tầng tại một số địa phương.

Quá trình kiểm tra, cần làm rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý, chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong việc duy trì hoạt động của hệ thống PCCC. Các vấn đề liên quan như ý thức, kỹ năng thoát nạn của người dân khi có sự cố; Tình trạng hoạt động của các thiết bị cảnh báo cháy, các phương tiện, trang thiết bị PCCC hay quy chế hoạt động của các ban quản lý, ban quản trị các chung cư, công trình cao tầng cũng cần được đánh giá đầy đủ.

Với các vụ cháy nổ trong thời gian, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Cơ quan điều tra Bộ Công an phối hợp với Cục cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, công an, cảnh sát PCCC địa phương khẩn trương điều tra, kết luận nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của chủ cơ sở, các đơn vị, cá nhân liên quan.

Với những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, người đứng đầu Bộ Công an yêu cầu kiên quyết xử lý, tiến hành các biện pháp tố tụng, sớm đưa ra xét xử để giáo dục, phòng ngừa và răn đe chung.