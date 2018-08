Bộ đôi Peugeot 5008, 3008 tăng thời hạn bảo hành chính hãng lên 5 năm

Khách hàng sở hữu xe Peugeot 5008 hoặc 3008 All New trong tháng 8 sẽ được tặng một năm bảo hiểm vật chất và hưởng thời gian bảo hành chính hãng đến 5 năm.

Khách hàng sở hữu xe Peugeot 5008 hoặc 3008 All New trong tháng 8 sẽ được tặng một năm bảo hiểm vật chất và hưởng thời gian bảo hành chính hãng đến 5 năm.

Các mẫu xe thuộc thương hiệu Peugeot khi bán ra đều bao gồm 3 năm bảo hành tiêu chuẩn toàn cầu hoặc 100.000 km đầu tiên, tùy điều kiện nào đến trước. Riêng trong tháng 8, khách hàng mua xe tại các showroom/đại lý chính hãng trên toàn quốc sẽ được nhận chương trình bảo hành chính hãng 5 năm và một năm bảo hiểm vật chất. Chương trình áp dụng cho các mẫu xe Peugeot 5008 và 3008 All New, giúp người tiêu dùng an tâm tuyệt đối khi sở hữu xe Peugeot.

Với hơn 2.000 xe bán ra, Peugeot Việt Nam đạt mức doanh số kỷ lục kể từ khi ra mắt từ năm 2014 với mức tăng trưởng đạt 16 lần.

Mức giá bán của dòng xe nổi bật trong tháng 8.

Không chỉ mang đến thị trường sự đa dạng của dòng xe châu Âu với thiết kế ấn tượng, kiểu dáng mạnh mẽ, bộ đôi Peugeot 5008, 3008 All New đáp ứng nhu cầu của người dùng với những tính năng công nghệ tiên tiến, tính đa dụng trên đa dạng điều kiện địa hình. Các yếu tố này giúp Peugeot 3008, 5008 thế hệ mới đứng vị trí top đầu trong phân khúc SUV thương hiệu châu Âu.

Peugeot 5008 trang bị động cơ 1.6L Turbo, số tự động 6 cấp. Ngoại thất xe thiết kế hiện đại, hệ thống đèn trước lẫn đèn sau Full-Led điều chỉnh góc tự động, cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Ngoài ra, nội thất mô phỏng khoang lái máy bay với hàng loạt trang bị như màn hình hiển thị trên bảng tap-lô 100% digital, màn hình điều khiển trung tâm cảm ứng 8 inch.

Peugeot 5008 trang bị động cơ 1.6L Turbo, ngoại thất hiện đại.

Các trang bị an toàn gồm hệ thống ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBFD, phanh khẩn cấp EBA, cân bằng ESP, chống trượt ASR, 6 túi khí, hệ thống ga tự động và giới hạn tốc độ, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc.

Trong khi đó, Peugeot 3008 gây ấn tượng với phần ngoại thất thể thao, mạnh mẽ và năng động. Lưới tản nhiệt được thiết kế kiểu mới thay thế loại thanh ngang trước đó. Mâm xe thiết kế mới theo dạng tiện mặt kim cương phù hợp với xu hướng hiện đại. Phần mâm xe là loại 5 chấu kép kích thước 17 inch có kiểu dáng mới. Ở phía sau, cụm đèn hậu sử dụng công nghệ LED độc quyền của Peugeot.

Peugeot 3008 gây ấn tượng với phần ngoại thất thể thao.

Peugeot 3008 cũng trang bị động cơ 1.6L Turbo cho công suất tối đa 165 Hp và mô men xoắn cực đại đạt 245 Nm. Hộp số tự động Tiptronic 6 cấp kết hợp hệ thống kiểm soát chế độ lái Grip Control và dẫn động cầu trước giúp người lái dễ dàng điều khiển khi di chuyển trên nhiều loại địa hình khác nhau như đường trường, bùn lầy, cát lún, đồi núi.