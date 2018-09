Bộ GD&ĐT cho phép học sinh vùng lũ nghỉ học

Mực nước sông Cửu Long đang lên và dự báo tiếp tục lên những ngày tới. Để đảm bảo hoạt động dạy và học an toàn, Bộ GD&ĐT cho phép học sinh nghỉ tùy diễn biến lũ tại địa phương.

Bộ trưởng GD&ĐT vừa phát công điện gửi các sở GD&ĐT, đại học, học viện, viện, trường đại học cao đẳng sư phạm và các đơn vị trực thuộc bộ tại các tỉnh, thành phố: An Giang, Đồng Tháp, Long An, Kiên Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang, Hậu Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Cần Thơ về việc phòng chống ngập lụt ở các vùng trũng thấp và mất an toàn đê bao tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo công điện, hiện nay, mực nước sông Cửu Long đang lên và dự báo tiếp tục lên trong những ngày tới. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp và mất an toàn đê bao tại những tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Học sinh đầu nguồn lũ An Giang đi học. Ảnh: Tiền Phong.

Bộ GD&ĐT đề nghị sở GDĐT các tỉnh, thành phố An Giang, Đồng Tháp, Long An, Kiên Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang, Hậu Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Cần Thơ triển khai các công việc sau đây:

Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức cho học sinh trong nhà trường về rủi ro liên quan nước trong mùa lũ.

Đảm bảo các hoạt động dạy và học an toàn trong trường học khi lũ về, cho phép học sinh nghỉ tùy theo diễn biến lũ tại địa phương (nếu cần thiết).

Phụ huynh vùng lũ đưa con đến trường. Ảnh: Tiền Phong.

Các trường nên cắm biển cảnh báo rõ ràng cho trẻ tại nơi ngập sâu, nguy hiểm dễ bị sạt lở, ao, hồ xung quanh khu vực trường, lớp học.

Thực hiện các phương án đảm bảo an toàn tài sản, cơ sở vật chất công trình trường, lớp học. Những nơi có nguy cơ ngập lụt cần di dời máy móc trang thiết bị dạy học, tài liệu thư viện lên tầng cao hoặc chuyển đến nơi không có nguy cơ ngập lụt để đảm bảo an toàn tài sản.

Phổ biến, tuyên truyền tới phụ huynh một số nội dung để tăng cường sự an toàn cho học sinh ngoài giờ lên lớp cụ thể: Không để con, em bơi, lội, vui chơi tại nơi hố sâu, ven sông, kênh rạch khi lũ về hoặc khi trời nổi mưa, dông. Đồng thời, chủ động đưa rước học sinh đi học an toàn hoặc đưa rước tập trung bằng xuồng có trang bị áo phao.

Tổng hợp thiệt hại nếu có và phương án xử lý báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh để có phương án khắc phục, đồng thời báo cáo về Bộ để tổng họp báo cáo Chính phủ có phương án hỗ trợ địa phương.