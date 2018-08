Bộ GD&ĐT xác nhận có hiện tượng nâng điểm thi ở Hòa Bình

Ông Mai Văn Trinh xác nhận ngày 24/7, Bộ GD&ĐT đã gửi công văn cho Bộ Công an, đề nghị điều tra gian lận điểm thi ở Hòa Bình. Bước đầu xác nhận có sự can thiệp điểm số.

Tối 2/8, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT - cho hay thực hiện kế hoạch của kỳ thi THPT quốc gia 2018, Bộ GD&ĐT đã tổ chức chấm thẩm định ở một số địa phương, trong đó có tỉnh Hòa Bình.

Ngày 24/7, Bộ GD&ĐT có công văn gửi Bộ Công an, đề nghị điều tra làm rõ những bất thường về điểm thi ở tỉnh này. Điều tra bước đầu xác nhận có sự can thiệp vào phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh để làm tăng điểm số.

Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT. Ảnh: Bá Chiêm.

Ông Mai Văn Trinh cho biết cơ quan chức năng đang đấu tranh với nghi phạm để làm rõ vụ việc. Ông Trinh khẳng định, khi có kết quả sẽ sớm công bố đến dư luận.

Chiều cùng ngày, làm việc với báo chí, ông Nguyễn Đức Lương - Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình - thông tin trong quá trình rà soát, Sở GD&ĐT Hòa Bình phát hiện một số vấn đề cần báo cáo trưởng ban chỉ đạo thi của tỉnh, Bộ GD&ĐT và Công an tỉnh Hòa Bình. Khi đó, sự việc liên quan đến ai sẽ triệu tập người đó để làm rõ.

Ông Lương thông tin công an đang làm việc với toàn bộ tổ chấm trắc nghiệm gồm 5 người, trong đó có ông Nguyễn Khắc Tuấn, chuyên viên Phòng khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Hòa Bình; ông Đỗ Mạnh Tuấn, Phó hiệu trưởng trường THCS và THPT nội trú huyện Lạc Thủy; ông Nguyễn Quang Vinh, Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Hòa Bình.

Ông Lương từ chối cung cấp danh tính hai cán bộ còn lại và nói không nắm được việc có đơn tố cáo về khâu chấm thi của Hòa Bình hay không.

Cơ quan công an tỉnh Hòa Bình và Bộ Công an đang xác minh và hiện chưa có kết quả. Sở GD&ĐT đang chờ kết luận của cơ quan công an.

Trước đó, thông tin từ Bộ GD&ĐT ngày 23/7 cho biết Hội đồng chấm thẩm định đã rút toàn bộ phiếu trả lời trắc nghiệm gốc các bài thi đạt từ 8 điểm trở lên để chấm thẩm định.

Kết quả cho thấy 100% bài thi trùng khớp kết quả chấm thi, không thay đổi điểm so với mức do Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hòa Bình công bố ngày 11/7, tức là không phát hiện bất thường.

