Bọ lổm ngổm trong gói Thảo dược sạch

Túi thảo dược được nhà sản xuất giới thiệu là sản phẩm sạch chưa hết hạn sử dụng nhưng đã xuất hiện nhiều bọ, hình thù tương tự con ve chó và bò rất nhanh.

Vừa qua, bạn đọc đã gửi đến tòa soạn một hộp sản phẩm có tên “Thảo Dược Sạch - Dưỡng Dược Thang” của Công ty Dưỡng dược Bảo Sinh (có địa chỉ tại 32 ngõ 12 Đặng Thai Mai, Tây Hồ, Hà Nội) và phản ánh thuốc chưa hết hạn sử dụng nhưng đã phát hiện có rất nhiều “vật thể lạ biết bò” khiến họ ghê sợ và lo lắng.

Ngoài ra, trên nhãn mác sản phẩm “bảo vệ sức khỏe” này còn có nhiều dấu hiệu rất mập mờ…

Thảo dược có “vị bọ”

Theo phản ánh của anh N.V.Q., với mục đích tìm mua sản phẩm để bồi bổ sức khỏe cho người thân, thấy quảng cáo trên mạng, anh tình cờ biết và mua sản phẩm thảo dược sạch Dưỡng Dược Thang của Công ty CP Dưỡng dược Bảo Sinh, địa chỉ 32 ngõ 12 Đặng Thai Mai, Tây Hồ, Hà Nội với giá 250.000 đồng/hộp. Cách đây khoảng hơn 1 tháng, người thân anh Q. có nhu cầu sử dụng mới đem thuốc ra thì bỗng hoảng hồn khi phát hiện nhiều con bọ đang bò lổm ngổm bên trong gói.

Theo quan sát, một hộp Dưỡng Dược Thang có 6 túi nylon nhỏ, mỗi túi bọc một lượng thuốc và hạn sử dụng là từ 30/3/2017- 30/3/2018. Các túi nylon trong đều được đóng kín và có thể quan sát thấy nhiều con bọ đang bò lổm ngổm bên trong.

Sản phẩm của Công ty CP Dưỡng dược Bảo Sinh chưa hết hạn sử dụng đã có bọ bò lổm ngổm. Sản phẩm chưa được cơ quan quản lý cấp phép.

Cắt mép túi và đổ ra tờ giấy trắng để quan sát rõ hơn, con bọ nhỏ nhất to cỡ hạt tấm, có con to gấp đôi, gấp ba, hình thù tương tự con ve chó và bò rất nhanh. Những vị chứa trong túi nylon vẫn còn nguyên mùi thuốc Bắc, gồm vị táo khô, quy, thục, một số vị khác thường thấy ở những thang thuốc Đông y cổ truyền. Tất cả các vị thảo dược này đều đã mủn, ruỗng, một số vị khô quắt cứng như than không thể đoán được tên.

Khi nhìn thấy một loại sản phẩm thuốc thảo dược lẫn trong nhiều con bọ khiến ai cũng cảm thấy sởn da gà. Anh Q. cho biết vì tin tưởng vào nhà sản xuất có tên tuổi, địa chỉ rõ ràng và quảng cáo rất chuyên nghiệp mà anh đã bỏ tiền mua. Giờ anh lại mang tiếng xấu với người thân nhưng may mắn họ không vội sử dụng sản phẩm mà quan sát kỹ. Anh đề nghị cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế làm rõ và cảnh báo cho dư luận biết về sản phẩm đáng nghi ngờ này.

Sản phẩm chưa phép?

Qua tìm hiểu, sản phẩm Dưỡng Dược Thang của Công ty Dưỡng dược Bảo Sinh đang được bán công khai trên mạng và ngoài thị trường. Công ty này có địa chỉ tại 32 ngõ 12 Đặng Thai Mai, Tây Hồ, Hà Nội (cả ghi trên sản phẩm lẫn trong thực tế).

Theo tờ hướng dẫn ghi trên bao bì, sản phẩm mang một tên gọi mỹ miều “Dưỡng Dược Thang”, là thảo dược sạch do Công ty Dưỡng dược Bảo Sinh nghiên cứu và bào chế. Đồng thời, trên bao bì liệt kê vô số công dụng như: thanh nhiệt, giải độc, bổ dưỡng, tăng lực, ngừa ung thư, điều hòa huyết áp, giảm mỡ, giảm cholesterol trong máu, gan. Sản phẩm giúp ăn ngon, ngủ ngon, dùng rất tốt cho người có thể trạng suy nhược, thiếu máu, tóc bạc sớm, tăng huyết áp, tiểu đường, tim mạch… Ngoài ra còn có dòng chữ nổi bật “Vì sức khỏe cộng đồng, 100% có nguồn gốc thiên nhiên”. Địa chỉ liên hệ, số điện thoại liên lạc (ghi tới 3 số điện thoại: 1 số tổng đài, 1 số cố định và 1 số di động)… Có thể nói, phần nhãn mác được trang trí, trình bày rất hợp lý và chuyên nghiệp, thể hiện được rất nhiều thông tin về công dụng, cách dùng sản phẩm…

Các túi nylon trong đều được đóng kín và có thể quan sát thấy nhiều con bọ đang bò lổm ngổm bên trong.

Tuy được đóng gói như những thang thuốc có công dụng bảo vệ sức khỏe nhưng trên nhãn mác không hề có cơ quan quản lý cấp phép trong khi sản phẩm này lại được bán công khai, ai cũng có thể mua. Trên nhãn mác của sản phẩm Dưỡng Dược Thang lại có thêm dòng chữ nhỏ phía dưới ghi “sản phẩm sử dụng nội bộ”.

Tìm đến địa chỉ ghi trên nhãn mác sản phẩm, chúng tôi đến số nhà 34, phố Đặng Thai Mai, Tây Hồ, Hà Nội. Đây là một vị trí đắc địa và khá dễ tìm, treo tẩm biển “Thực phẩm sạch - Thảo dược” rất to, nhìn khá bắt mắt. Bước vào bên trong, tại phòng trưng bày, nhiều loại sản phẩm của công ty được trưng bày kín trên các tủ, kệ và không khó để thấy sự hiện diện của sản phẩm Dưỡng Dược Thang.

Khi mua sản phẩm, nhân viên bán hàng phát cho khách một hóa đơn, trong đó có hàng chữ “Hóa đơn lưu hành nội bộ”. Đồng thời, một nhân viên của công ty tranh thủ giới thiệu nhanh với chúng tôi nếu bận việc hay nhà ở xa ngại đến có thể đặt mua hàng online trên website của công ty, hay gọi điện sẽ được nhân viên công ty mang sản phẩm đến tận nhà.

Ngoài ra, trên website của công ty còn có rất nhiều sản phẩm tương tự như Thanh huyết Bảo Sinh, Giảm cân Bảo Sinh, Bổ thận Bảo Sinh, Bổ khớp Bảo Sinh…

Câu hỏi đặt ra: Đã là sử dụng nội bộ sao lại bán ra thị trường? Phải chăng công ty đã cố tình vi phạm khi bán ra thị trường sản phẩm chưa được cấp phép. Và sự lập lờ giữa thực phẩm chức năng hay thuốc đang bị lợi dụng?

Nếu xảy ra tai biến hay sản phẩm không đúng với công dụng được công bố (ghi trên nhãn) thì ai sẽ đảm bảo quyền lợi cả về sức khỏe và vật chất cho người mua. Nhằm đảm bảo trách nhiệm với người tiêu dùng, chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ những thông tin liên quan đến các sản phẩm của công ty này.