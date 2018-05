Bổ nhiệm 2 thứ trưởng Giao thông, Công Thương

Thủ tướng vừa có quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An và bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ.

Theo đó, ông Đặng Hoàng An, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Ông Đặng Hoàng An sinh năm 1965, quê quán tỉnh Bắc Giang. Trước khi được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Đặng Hoàng An đã đảm nhiệm nhiều chức vụ tại Tập đoàn điện lực Việt Nam - EVN.

Thứ trưởng Bộ GTVT được Thủ tướng bổ nhiệm lại. Ảnh: Văn Chương.

Cụ thể, ông An từng giữ các chức vụ Phó giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia; Trưởng ban kỹ thuật lưới điện EVN; Phó giám đốc Công ty truyền tải điện 1; Trưởng ban kế hoạch EVN; Phó tổng giám đốc rồi Tổng giám đốc EVN.

Cũng tại quyết định số 529, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Lê Đình Thọ giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ GTVT.

Hiện, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ đang trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực hàng không, vận tải, an toàn, an ninh hàng không, lĩnh vực đường bộ, vận tải đường bộ và an toàn giao thông đường bộ, đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe...