Bộ Nội vụ nói về việc sắp xếp bộ máy của Bộ Công an

Bộ Công an theo hướng bỏ sáu tổng cục và 96 cục thuộc tổng cục, đồng thời thành lập thêm một số cục mới.

Chiều 20/8, tại cuộc họp báo thường kỳ do Bộ Nội vụ tổ chức, báo chí đã đặt câu hỏi xung quanh việc sắp xếp lại bộ máy tại Bộ Công an.

Báo chí đặt câu hỏi: Bộ Công an vừa thực hiện sắp xếp lại bộ máy theo hướng bỏ cấp tổng cục. Việc này được dư luận đồng tình ủng hộ; tuy nhiên, dư luận cũng không khỏi băn khoăn khi Bộ bỏ Tổng cục nhưng lại hình thành nhiều cục với bộ máy khá lớn.

Trong đó, có cục mới thành lập với 13 cục phó, 21 đơn vị cấp phòng, ban trực thuộc. Như vậy liệu có đảm bảo về số lượng cấp phó theo quy định cũng như nguyên tắc tinh gọn bộ máy khi sắp xếp?

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, khi thực hiện sáp nhập thì “cái được rất lớn và chắc chắn được thì chúng ta mới làm”. Nhưng sáp nhập rất khó, khi sắp xếp phải có thời kỳ quá độ, đặc biệt là chính sách về cán bộ.

Ông Thừa cho rằng ở nước ngoài, sắp xếp một cộng một bằng hai rất rõ, thậm chí có sự ganh đua, một năm bao nhiêu người ra khỏi bộ máy.

Trong khi, cán bộ của chúng ta được rèn luyện, học tập, phấn đấu cả một quá trình. “Vì vậy khi sắp xếp, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm nên có độ trễ một chút. Ông Thừa sau đó đề nghị Vụ Tổ chức biên chế, cơ quan tham gia trực tiếp vào đề án của Bộ Công an", ông Thừa nói.

Bà Đào Thị Hồng Minh, Vụ phó Vụ Tổ chức biên chế (Bộ Nội vụ), cho biết thực hiện Nghị quyết 18 Trung ương 6 và Kế hoạch số 07 của Bộ Chính trị, Bộ Công an là một trong những nơi đi đầu trong việc xây dựng sắp xếp lại tổ chức bộ máy hiệu quả.

Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức biên chế Đào Thị Hồng Minh.

Bộ Công an đã trình Bộ Chính trị và đã cho chủ trương đồng ý bỏ tổng cục thuộc Bộ Công an.

Theo đó, Chính phủ ban hành Nghị định 01 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Bộ Công an theo hướng bỏ sáu tổng cục và 96 cục thuộc tổng cục; đồng thời thành lập thêm một số cục mới.

“Đương nhiên khi sắp xếp lại như vậy, số lượng cấp phó cao hơn so quy định. Bộ Chính trị đã cho ý kiến chỉ đạo, số lượng cấp phó các cục của Bộ Công an có thể cao hơn nhưng đến năm 2021, sau khi triển khai thực hiện phải đảm bảo thực hiện theo đúng quy định. Bộ Công an cũng đã cam kết thực hiện việc này”, bà Minh cho hay.