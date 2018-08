Bộ trưởng Công an có hơn 2 giờ trả lời chất vấn

Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội về tội phạm kinh tế, chức vụ, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các thành phố lớn...

Hôm nay (13/8), phiên họp 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ bước vào nội dung chất vấn và trả lời chất vấn. Bộ trưởng Công an Tô Lâm có hơn hai giờ để trả lời chất vấn (14h-16h35) về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là ở các thành phố lớn, khu công nghiệp. Công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người; tội phạm kinh tế; tội phạm về chức vụ; tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm ma túy. Công tác quản lý, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao, Tổng Thanh tra Chính phủ, Tổng Kiểm toán nhà nước, Thống đốc Ngân hàng nhà nước, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan. Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Ảnh: Hoàng Hà. Sáng cùng ngày, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến trả lời chính về việc thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (giáo dục - đào tạo, y tế…), hạ tầng xã hội, hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số. Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình; Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề liên quan. Thời gian dành cho hai bộ trưởng vẫn áp dụng hình thức đổi mới từ kỳ chất vấn tại phiên họp lần thứ 22 và kỳ họp thứ 5. Theo đó, đại biểu nêu chất vấn ngắn gọn, rõ ý, không quá 1 phút/lần; người được chất vấn trả lời ngay câu hỏi của đại biểu Quốc hội, thời gian không quá 3 phút/lần. Đề xuất thêm phương án xử lý tài sản bất minh Đơn vị soạn thảo và thẩm tra dự án Luật PCTN (sửa đổi) đề xuất tài sản bất minh của người phải kê khai thì thuộc sở hữu Nhà nước, việc xác lập quyền sở hữu do tòa án quyết định.