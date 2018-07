Bộ trưởng Công an và GD&ĐT sẽ xử lý nghiêm sai phạm ở Hà Giang

Ông Mai Văn Trinh cho biết lãnh đạo Bộ Công an, GD&ĐT và UBND tỉnh Hà Giang kiên quyết xử lý người nâng điểm thi ở Hà Giang.

Cục trưởng Mai Văn Trinh nói về sai phạm thi ở Hà Giang Theo Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Mai Văn Trinh, Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ đã trao đổi với Bộ trưởng Công an Tô Lâm đề nghị phối hợp xử lý nghiêm sai phạm.

Ngay sau khi kết thúc họp báo thông tin về kết quả rà soát, kiểm tra xử lý sai phạm điểm thi tại hội đồng thi Hà Giang, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT - khẳng định

Làm việc vì sự công bằng của thí sinh trên cả nước

- Ông đánh giá như thế nào về kết quả rà soát của đoàn công tác của Bộ GD&ĐT tại Hà Giang?

- Trong những ngày vừa qua, đoàn công tác thi THPT quốc gia của Bộ GD&ĐT đã làm việc với trách nhiệm cao vì bà con đồng bào dân tộc tỉnh Hà Giang, vì hơn 5.000 thí sinh dự thi của tỉnh năm nay, và vì sự công bằng của kỳ thi trên cả nước.

Chúng tôi làm việc trên tinh thần thượng tôn pháp luật, nghiêm túc, đánh giá sai phạm xảy ra khi có người thay đổi điểm của thí sinh theo hướng nâng điểm. Đây là vi phạm rất nghiêm trọng trong quy chế thi.

- Cụ thể, sai phạm đã xảy ra như thế nào thưa ông?

- Đồng chí Nguyễn Cao Khương, Phó trưởng phòng 4, A83 Bộ Công an, cho biết quy trình quét bài thi trắc nghiệm hàng năm do ông Vũ Trọng Lương trực tiếp phụ trách và dùng máy tính quét. Ông Lương đã down toàn bộ dữ liệu về máy, có nhiều số điện thoại gửi về và nhập điểm theo số điện thoại đó...

Ông Lương chỉ mất 6 giây cho một trường hợp để chỉnh sửa điểm cho một thí sinh.

Ông Lương đã có thời gian từ 12 giờ đến 14 giờ 38 phút ngày 27/6 chuyển toàn bộ hòm bài thi trắc nghiệm và máy tính về Phòng Khảo thí trực thuộc Sở Giáo dục. Trong hơn 2 tiếng này, ông đã mở ổ khóa niêm phong, rút bài ở túi và sửa đáp án.

Ông Mai Văn Trinh (bên trái) tại buổi họp báo về kết quả rà soát điểm thi bất thường ở Hà Giang diễn ra chiều 17/7. Ảnh: Q.Q.

- Nếu không có dư luận và báo chí nêu thông tin bất thường, sai phạm sẽ không được phát hiện? Bộ GD&ĐT bị động với trường hợp này?

- Kỳ thi THPT quốc gia không phải lúc nào thi xong là kết thúc. Chúng tôi phải phân tích phổ điểm chung của cả nước và từng địa phương để xem lại quá trình dạy và học. Chắc chắn, chúng tôi sẽ phát hiện những bất thường và có phương án xử lý.

Quy chế có ghi trong những trường hợp cần thiết phải chấm lại bài thẩm định. Nghĩa là, Bộ GD&ĐT đã phải lường trước để đưa vào quy chế khung pháp lý.

- Việc làm bài thi trắc nghiệm rất dễ để tẩy xóa và lách luật rong khâu chấm thi, liệu có cần xem xét để thay đổi điều này?

- Kỳ thi năm nay có những thay đổi với điều chỉnh niêm phong túi bài thi và quản lý túi bài thi rất hiệu quả. Các đồng chí tham gia kỳ thi đến tất cả hội đồng đều nhận được câu trả lời và nhận xét như vậy. Tem niêm phong chỉ dùng một lần rồi bóc ngay, có tên chữ ký của trưởng điểm và phó trưởng điểm đến từ trường cao đẳng, đại học. Mở túi ra phải có đầy đủ chữ ký trong tình trạng niêm phong để đảm bảo công tác này.

Quy trình chấm thi trắc nghiệm có nhiều người, với sự giám sát của PA83. Quy trình đó làm nghiêm túc nhưng trong mọi công việc nếu con người có ý định xấu, đã có sự chuẩn bị thì khả năng xảy ra vi phạm là có. Trong mọi trường hợp, chúng ta phải có cơ chế giám sát và xử lý vi phạm.

Xử lý "không có vùng cấm"

- Sau sự việc này Bộ GD&ĐT có kiến nghị gì để xử lý vụ việc trong các giai đoạn tiếp theo?

- Là chủ tịch hội đồng chấm thi thẩm định, chúng tôi cần đảm bảo kết quả của thí sinh sao cho hoàn thành. Sau đó, chúng tôi sẽ có đề xuất lãnh đạo Bộ GD&ĐT, tiếp tục làm rõ những người liên quan sai phạm.

Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Công an Tô Lâm, lãnh đạo tỉnh Hà Giang kiên quyết xử lý đúng người, đúng tội và không có vùng cấm.

Chúng ta không thể vì một vài cá nhân mà ảnh hưởng 63 tỉnh thành có hàng triệu thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia. Chúng ta không thể để những điều này làm ảnh hưởng các tổ chức xã hội, sinh viên tình nguyện đã vất vả đưa thí sinh đi thi từ vùng lũ.

Buổi họp báo thu hút sự quan tâm của nhiều cơ quan báo chí. Ảnh: Q.Q.

- Từ câu chuyện của Hà Giang, có nên nghĩ đến thay đổi kỳ thi THPT quốc gia?

- Cả nước đã trải qua 4 năm tổ chức thi THPT quốc gia với hai mục tiêu xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học, cao đẳng. Từ năm 2017, Bộ GD&ĐT bắt đầu tổ chức thi trắc nghiệm, trừ môn Ngữ văn, theo quy trình chặt chẽ, có sự phối hợp các trường đại học, cao đẳng trên cả nước.

Năm 2018, Bộ GD&ĐT có thêm những giải pháp kỹ thuật để tăng cường bảo mật, chính xác như niêm phong túi bài thi bằng tem mỏng, có chữ ký của cán bộ coi thi, phó trưởng điểm thi là đại diện trường đại học. Kiểm tra tại Hà Giang cũng không thấy có túi bài thi nào bị bóc trước.

Phương án thi đã nhẹ nhàng, giảm áp lực, tốn kém, đại đa số đánh giá kỳ thi nghiêm túc. Sự việc ở Hà Giang là điều vô cùng xấu xí nhưng không vì điểm đen đó ta thay đổi kỳ thi, vốn được mọi người đánh giá nhẹ nhàng và ủng hộ. Tất nhiên, những năm tiếp theo, Bộ GD&ĐT sẽ điều chỉnh để kỳ thi tốt hơn.