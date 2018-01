Bộ trưởng Giao thông: 'Tôi không tư túi ở BOT Cai Lậy'

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể khẳng định không tư túi ở dự án BOT Cai Lậy. Các cơ quan chức năng đã vào cuộc và sẽ có phán xét.

Chiều 18/1, Bộ GTVT họp báo triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của ngành giao thông vận tải và một số nội dung liên quan đến các dự án BOT. Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết điểm nóng đầu tiên là BOT Bến Thủy, sau đó lan sang các trạm BOT khác.

Bộ trưởng Thể khẳng định ở các tỉnh miền Nam, điểm nóng xuất hiện tại các trạm BOT bắt đầu từ 2017, trong đó có BOT Cai Lậy (Tiền Giang). Đến nay, trạm này đã dừng thu phí. Cuối tháng 11, Bộ GTVT đồng ý cho trạm BOT Cai Lậy thu phí trở lại. Tuy nhiên, chủ đầu tư phải ngưng vì có nhiều phản ứng từ người dân.

Ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng GTVT. Ảnh: Văn Chương.

Có thể đặt 2 trạm thu phí ở Cai Lậy

Ông Thể nói dư luận phản ứng vì cho rằng đầu tư tuyến tránh phải đặt trạm BOT trên tuyến tránh chứ không thể đặt ở quốc lộ. Nhưng thực tế, quốc lộ 1 đi qua Cai Lậy, chủ đầu tư đã nâng cấp tuyến dài 26 km.

Bộ trưởng GTVT nói ngày 4/12, Thủ tướng yêu cầu dừng thu phí BOT Cai Lậy từ 1 đến 2 tháng để Bộ GTVT trình phương án xử lý. Bộ đã làm rất nghiêm túc, phương án giải quyết phải là giải pháp tổng thể.

Thủ tướng đang giao các bộ rà soát phương án của Bộ GTVT trình. “Chúng tôi chưa biết Chính phủ sẽ chọn phương án nào”, Bộ trưởng Thể nói và cho hay Thủ tướng đã giao Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì việc này.

Về các đề xuất của Bộ GTVT, ông Thể cho biết một trong các phương án là đặt 2 trạm BOT ở quốc lộ 1 và tuyến tránh Cai Lậy.

Chính phủ chưa chốt phương án cho BOT Cai Lậy. Ảnh: Hoàng Hà.

Trạm đặt ở quốc lộ 1 sẽ thu 15.000 đồng; trạm BOT tuyến tránh thu 25.000 đến 30.000 đồng vì đoạn tránh đầu tư nhiều. Bộ GTVT sẽ nghiên cứu nhiều phương án làm sao tốt nhất cho Cai Lậy.

Trước câu hỏi về trách nhiệm liên quan tới dự án này khi còn là Thứ trưởng Bộ Giao thông, ông Nguyễn Văn Thể nói: “Tôi khẳng định không tư túi trong dự án BOT Cai Lậy. Hiện các cơ quan thanh tra, kiểm toán đã vào cuộc, phán xét thế nào do cơ quan chức năng”.

Hiện 107 đoàn thanh tra, kiểm tra đã vào cuộc kiểm tra các dự án BOT để đảm bảo không có tham nhũng, tư túi. Nếu cá nhân nào có liên quan đến việc tham nhũng sẽ bị xử lý nghiêm minh.

'Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm việc gây rối'

Cũng theo Bộ trưởng Giao thông, sáng 18/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có công điện gửi các bộ ngành, trong đó có nội dung xử lý việc gây rối, mất an ninh tại các trạm BOT.

Phát biểu tại buổi họp báo, thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng C67, Bộ Công an cho biết sẽ trích xuất camera tại các trạm BOT. Người nào cố tình vi phạm sẽ bị xử lý. Các cơ quan chức năng không thể kéo dài điểm nóng như BOT Cai Lậy được.

“Việc người dân phản đối có nhiều nguyên nhân. Nhưng có tình trạng một số cá nhân, tổ chức phản đối bằng quay trực tiếp lên Facebook, điều khiển ôtô cố tình dừng đỗ gây ùn tắc”, ông Thể nói.

Hiện công an, chính quyền địa phương đã có hết hình ảnh của những người cố tình phản đối tại các trạm thu phí.

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo giám đốc công an các tỉnh, phối hợp với Bộ GTVT đảm bảo an toàn ở các trạm BOT. Những hành vi có tính chất manh động như phá barie, dừng xe không mua vé… chắc chắn Bộ Công an sẽ chỉ đạo theo yêu cầu của Thủ tướng. Đảm bảo an ninh trật tự thuộc về trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Hành vi gây rối tại các trạm BOT sẽ bị xử lý nghiêm. Ảnh: Tùng Tin.

Tư lệnh ngành giao thông khẳng định phản ứng của người dân nếu đúng, Bộ sẵn sàng tiếp thu và điều chỉnh. Những phản ứng không chính đáng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự sẽ bị xử lý.

“BOT Cai Lậy mỗi ngày có 26.000 phương tiện qua lại. Chỉ cần một xe dừng 5 phút sẽ dẫn đến tắc đường hàng km. Lúc đó xe tang, xe cứu thương đi đến đó thì làm sao qua được. Chúng tôi yêu cầu các trạm BOT phải xả khi ùn tắc”, ông Thể khẳng định.

Bộ trưởng Thể thông tin thời gian qua Bộ GTVT đã rà soát 56 trạm BOT do Bộ quản lý, 51 trạm đã giảm giá cho người dân.

Hiện, Bộ đã dừng nhiều dự án chậm tiến độ, báo cáo Chính phủ. Dự án mới không thực hiện trên đường cũ nên chắc chắn không lặp lại tình trạng như BOT Cai Lậy.

Ngoài ra, Bộ GTVT tăng cường công tác quyết toán, dự án nào không quyết toán, không cho thu phí. Sau khi quyết toán sẽ công khai kết quả. Năm 2018, toàn bộ trạm thu phí trên quốc lộ 1 sẽ áp dụng thu phí không dừng để minh bạch hơn.