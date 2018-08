Bóc gỡ nhóm người nước ngoài dùng công nghệ cao lừa đảo xuyên quốc gia

Một băng nhóm người nước ngoài chuyên sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ở nhiều quốc gia vừa bị lực lượng Công an Việt Nam triệt phá.

Khoảng 1 năm trở lại đây, tại Thái Lan và Đài Loan liên tục xảy ra các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao. Nạn nhân của các hoạt động phi pháp này thường là người dân lao động, nội trợ và người về hưu.

Lừa đảo xuyên biên giới

Nhóm lừa đảo thiết lập một tổng đài VoIP (gọi điện trên nền Internet). Sau đó, chúng thực hiện hàng loạt cuộc gọi tới các thuê bao cá nhân, thuê bao điện thoại cố định để giả mạo cảnh sát, nhân viên bưu điện, nhân viên ngân hàng... của Thái Lan, Đài Loan để lừa các bị hại chuyển tiền đến tài khoản do chúng chỉ định với lý do để kiểm tra, trúng thưởng, đóng phạt.

Visa của băng nhóm lừa đảo được lực lượng Công an Việt Nam thu giữ.



Sau khi nạn nhân chuyển tiền, bọn chúng nhanh chóng chuyển sang các tài khoản khác hoặc rút ra để chiếm đoạt. Mặc dù chính quyền sở tại của Thái Lan và Đài Loan đã nắm bắt được thủ đoạn, phương thức hoạt động của nhóm này nhưng việc để lần ra chính xác địa chỉ IP, nơi thiết lập các tổng đài ảo thì vẫn còn là một bài toán hóc búa.

Tại Việt Nam, từ đầu năm 2018, lực lượng an ninh mạng thuộc Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm Sử dụng công nghệ cao (Cục ANM và PCTP SDCNC) đã liên tục đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, rà soát hạ tầng an ninh mạng trong nước để đấu tranh với tội phạm công nghệ cao.

Trong quá trình này, lực lượng chức năng phát hiện trong nước xuất hiện một số đầu tổng đài VoIP lạ, có biểu hiện nghi vấn thực hiện hoạt động lừa đảo và phạm pháp.

Đi sâu vào điều tra về các đầu tổng đài điện thoại Internet này, lực lượng An ninh mạng Việt Nam phát hiện chủ sở hữu của chúng là những người ngoại quốc đến từ Thái Lan và Đài Loan.

Trước diễn biến này, lãnh đạo Cục ANM và PCTP SDCNC đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục bám sát, theo dõi hoạt động của đầu tổng đài này. Bên cạnh đó Công an Việt Nam nhanh chóng thực hiện công tác phối hợp với Cảnh sát quốc tế để trao đổi, nắm bắt thông tin về nhóm người ngoại quốc này.

Đánh sập tập đoàn lừa đảo

Công tác trao đổi, nắm bắt thông tin với phía Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Cục ANM và PCTP SDCNC biết được, một trong các đầu tổng đài VoIP do một nhóm người hacker chuyên nghiệp điều khiển.

Cảnh sát Thái Lan còn thông tin thêm, nhóm người này đã thực hiện hàng nghìn cuộc gọi lừa đảo công dân sinh sống tại Thái Lan, số tiền ước tính thiệt hại lên đến hàng triệu USD (tương đương hàng chục tỷ đồng).

Băng nhóm lừa đảo quốc tế, bị Công an Việt Nam bắt giữ.



Với những thông tin quý giá nắm bắt được, lãnh đạo Cục ANM và PCTP SDCNC đã quyết định xác lập kế hoạch đánh án, quyết tâm triệt phá các đối tượng ma mãnh này. Hàng loạt các công tác nghiệp vụ công nghệ cao được đơn vị triển khai đã giúp xác định chính xác vị trí ẩn náu của chúng.

Kể từ đây, lực lượng Cục ANM và PCTP SDCNC liên tục cắt cử trinh sát đi sâu xác minh, nắm bắt thông tin về các hoạt động của nhóm này. Trong quá trình trinh sát, lực lượng an ninh đã xác định cụ thể số đối tượng nói trên gồm 14 người, (13 người Thái Lan, 1 người Đài Loan, Trung Quốc). Chúng phân chia vai trò và nhiệm vụ cụ thể.

Chịu trách nhiệm điều hành đường dây tội phạm quốc tế này là một người Đài Loan, tên Lin Kuo – Hao (31 tuổi). Nhóm còn lại đảm trách nhiệm vụ gọi điện thoại để lừa đảo, và một vài người khác sẽ làm công việc rút tiền và quản lý hạ tầng mạng.

Sau khi xác định tụ điểm hoạt động của chúng, ngày 24/8, tổ công tác của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp cùng Công an TP.HCM đồng loạt bao vây khu chung cư băng nhóm này trú ngụ tại TP.HCM.

Nhóm người bị lực lượng an ninh Việt Nam bắt quả tang đang thực hiện hành vi lừa đảo.



Thời điểm cơ quan điều tra tiến hành bắt quả tang, phát hiện tổng cộng 14 người (13 người Thái Lan, 1 người Đài Loan - Trung Quốc) đang sử dụng tổng đài VoIP thực hiện các cuộc gọi về Thái Lan để lừa đảo.

Khai thác nhanh, nhóm này đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời khai nhận còn 7 người (6 người Thái Lan, một người Đài Loan) trong băng nhóm đang lẩn trốn.

Không để cho số nghi phạm này có cơ hội tẩu thoát, Cục ANM và PCTP SDCNC đã khẩn trương rà soát toàn bộ địa bàn lân cận, phối hợp cùng Cục Quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công an kịp thời phát hiện, bắt giữ khi bọn chúng đang trên đường di chuyển để xuất cảnh khỏi Việt Nam.

Trong vụ án này, nhóm người Đài Loan đứng vai trò cầm đầu, chỉ đạo toàn bộ các hoạt động của nhóm người Thái Lan hoạt động lừa đảo. Phương tiện, thiết bị chúng sử dụng cũng khác hoàn toàn so với các vụ án phát hiện trước đây.

Theo đó, băng nhóm này sử dụng phần mềm chuyên dụng trên điện thoại thông minh để thực hiện các cuộc gọi VoIP thay vì phải thiết lập tổng đài và sử dụng máy bàn để thực hiện cuộc gọi. Do vậy tính cơ động trong hành vi lừa đảo này rất cao, chúng thường xuyên thay đổi địa bàn hoạt động nhằm trốn tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng.

Kịch bản lừa đảo cũng được băng nhóm này chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, công phu để làm cho người bị gọi điện hoang mang lo sợ khi bị cơ quan công an điều tra nên đã chuyển tiền theo yêu cầu của chúng.

Ngay sau khi triệt phá thành công đường dây lừa đảo này, Cục ANM và PCTP SDCNC đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, xin ý kiến bàn giao nhóm tội phạm này lại cho Cảnh sát Hoàng Gia Thái Lan và Cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) tiếp tục điều tra xử lý.

Đại diện Cục ANM và PCTP SDCNC cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước cũng liên tục xảy ra các vụ lừa đảo bằng hình thức tương tự, nhiều bị hại nhận được các cuộc gọi mạo danh cơ quan công an, VKS, tòa án để đe dọa, yêu cầu chuyển tiền sau đó chiếm đoạt, có vụ nạn nhân bị lừa đảo hàng tỷ đồng.

Cục ANM và PCTP SDCN khuyến cáo mọi người hết sức cảnh giác trước thủ đoạn gọi điện thoại mạo danh cơ quan chức năng để thực hiện hành vi lừa đảo. Có ý thức nhắc nhở đối với những người trong gia đình ít tiếp cận đài báo, thông tin, nhất là đối với những người lớn tuổi, cán bộ hưu trí, người nội trợ để nâng cao cảnh giác.

Tất cả những cuộc gọi xưng danh các cơ quan công an, VKS... để yêu cầu chuyển tiền đều là các cuộc gọi lừa đảo, cần hết sức cảnh giác trước thủ đoạn này của bọn lừa đảo.