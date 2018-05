Bóc mác váy áo của dàn mỹ nhân trên thảm đỏ Cannes

Nếu bạn muốn "quét sạch" thảm đỏ, hãy chọn bộ đầm cồng kềnh nhất, rực rỡ nhất và nữ diễn viên nổi tiếng Ấn Độ Deepika Padukone đã chứng minh điều đó. Mẫu thiết kế dáng mullet, được tạo nên bằng những lớp bèo nhún cầu kỳ, tỉ mỉ của Ashi Studio giúp Deepika được chú ý đặc biệt ở sự kiện công chiếu Ash Is The Purest White. Deepika là mỹ nhân tài năng bậc nhất Bollywood, từng góp mặt trong bom tấn xXx: Return of Xander Cage bên cạnh Vin Diesel.