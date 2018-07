Bom tấn đắt đỏ của Trung Quốc bất ngờ bị ngừng chiếu

Bộ phim "Asura" vừa ra mắt 3 ngày đột ngột ngừng chiếu khiến khán giả hoang mang.

Ngày 15/7, nhà sản xuất của bộ phim điện ảnh Asura tuyên bố sẽ ngừng chiếu tại các rạp. Sau 3 ngày phát hành, bộ phim được đánh giá là một trong những phim đắt đỏ nhất lịch sử Trung Quốc này chỉ thu về số tiền là 46,26 triệu NDT, trong khi vốn đầu tư lên đến 750 triệu NDT.

Hình ảnh trong phim Asura, với thất bại này, nam diễn viên trẻ Ngô Lỗi bị gán mác "thuốc độc phòng vé".

Trước đó, vào ngày 13/7, phía Asura đòi Maoyan, một đơn vị bán lẻ (bán vé phim, có trang bình luận phim...) trả lại điểm công bằng. Nhà sản xuất Asura nghi ngờ Maoyan dùng các tài khoản giả mạo, spam, chấm điểm thấp cho Asura khiến danh tiếng của bộ phim bị tổn hại.

Tuy nhiên, trong thông cáo ngừng chiếu, nhà sản xuất chỉ gửi lời xin lỗi người hâm mộ mà không đưa ra lý do cụ thể.

Asura được đánh giá là một trong những bộ phim điện ảnh đắt đỏ nhất trong lịch sử Trung Quốc khi có chi phí sản xuất lên tới 750 triệu NDT (hơn 110 triệu USD), mà thông thường các bom tấn Hollywood có kinh phí sản xuất khoảng 100-200 triệu USD. Thực tế, hiếm có dự án châu Á nào vượt quá 50 triệu USD.

Đội ngũ làm phim Asura hùng hậu với thiết kế phục trang Ngila Dickson của loạt The Lord of the Rings, thiết kế âm thanh Martín Hernandéz của bom tấn The Revenant, hay chuyên viên kỹ xảo Charlie Iturriaga của những Deadpool và Fast & Furious 7…

Đạo diễn của phim là Trương Bằng, từng tham gia Họa bì 2. Dàn diễn viên bao gồm Lưu Gia Linh, Lương Gia Huy, nam diễn viên trẻ Ngô Lỗi... Asura được "thai nghén" trong 6 năm với hi vọng là bom tấn lớn thỏa mãn cả về kỹ xảo lẫn nội dung.

Bộ phim được đầu tư lớn về mặt hình ảnh và kỹ xảo nhưng hiệu quả không như mong đợi.

Sau khi phát hành Asura bị khán giả đánh giá rất thấp. Điểm số trên trang douban chỉ có 3,1, từ hơn 10.000 khán giả trong đó 64,3% đánh giá 1 sao, 21,6% đánh giá...



Khán giả để lại bình luận tiêu cực: "Xem cả bộ phim không hiểu nội dung là gì", "Ngô Lỗi không có diễn xuất, Lưu Gia Linh và Lương Gia Huy rất gượng gạo", "Phim dở nhất năm và dự là 1 trong 10 phim dở nhất thế kỷ 21".

"Phim bỏ ra tới 6,5 triệu USD cho phần kỹ xảo mà kết quả thật đáng thất vọng", "Nội dung lê thê, quá nhiều lỗi sản xuất, đánh nhau như vậy nhưng mặt Ngô Lỗi không hề bẩn, tóc cũng không động đậy, có lẽ diễn xuất ổn nhất trong phim chính là "tóc của Ngô Lỗi"... - Độc giả bình luận. Thậm chí còn có ý kiến cho rằng "Phim này để rửa tiền phải không?"...

Ảnh đế Lương Gia Huy cũng không cứu được cái kết thảm của Asura.

Thậm chí, nhiều người còn nghi ngờ động thái rút phim về của nhà sản xuất là chiêu trò, cũng có người cho rằng vì phản ứng của phim quá tiêu cực nên nhà làm phim phải ngừng chiếu để chỉnh sửa.

Asura có nội dung xoay quanh hệ vũ trụ, liên quan đến các giới như Tiên giới, Nhân giới, Ma giới, Thú giới, Ngục giới… Phim là hành trình cứu nhân độ thế của chàng thanh niên Như Ý (Ngô Lỗi) chống lại người anh thất lạc nhiều năm của mình là vua Asura (Lương Gia Huy).