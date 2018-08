Bom tấn Hàn Quốc ‘Thử thách Thần chết 2’: Nặng tâm lý, ít hành động

Phần tiếp theo của tác phẩm ăn khách thứ nhì lịch sử điện ảnh Hàn Quốc đào sâu vào câu chuyện quá khứ của nhóm vệ thần, khiến nội dung mang nặng yếu tố tâm lý hơn hẳn tập trước.

Trailer bộ phim 'Thử thách thần chết 2: 49 ngày cuối cùng' Phần tiếp theo của bộ phim giả tưởng ăn khách "Along with the Gods" do các nhà làm phim Hàn Quốc thực hiện.

Thể loại: Giả tưởng, tâm lý, hành động

Đạo diễn: Kim Yong-hwa

Diễn viên chính: Ha Jung-woo, Kim Dong-wook, Lee Jung-jae, Ju Ji-hoon, Kim Hyang-gi, Ma Dong-seok

Zing.vn đánh giá: 7/10

Along with the Gods: The Last 49 Days là phần tiếp theo của bom tấn thu hút hơn 14 triệu lượt khán giả Hàn Quốc hồi đầu năm.

Cảnh mở đầu Along with the Gods: The Last 49 Days diễn ra ngay sau đoạn kết của tập trước. Nhằm làm sáng tỏ cái chết của Kim Soo-hong (Kim Dong-wook) và chứng minh chàng trai trẻ cũng là một linh hồn thuần khiết, nhóm vệ thần do Gang-rim (Ha Jung-woo) dẫn đầu quyết định đến gặp trực tiếp chúa tể Yeomra (Lee Jung-jae).

Dù tức giận trước hành động ngang ngược của Gang-rim, người đứng đầu Địa giới vẫn đồng ý cho phép Kim Soo-hong trải qua các thử thách để có cơ hội chứng minh sự trong sạch của bản thân khi còn sống.

Trái lại, nếu thất bại, toàn bộ nhóm vệ thần sẽ bị tước bỏ chức vụ và sức mạnh. Đồng thời, họ còn bị Yeomra trao cho một nhiệm vụ khác diễn ra song song: trở lại Nhân giới để triệu hồi một ông lão đã sống vượt quá dương thọ.

Ông lão kia vốn được một Gia thần hùng mạnh (Ma Dong-seok) bảo vệ, khiến cho biết bao vệ thần phải chịu thất bại trong việc triệu hồn linh hồn về Địa giới. Nhiệm vụ tưởng chừng không liên quan ấy hóa ra sẽ tiết lộ quá khứ bi thương của bộ ba nhân vật chính cách đây 1.000 năm.

Giảm tính phiêu lưu, tăng cường khai thác tâm lý

Với phần mở đầu tiếp nối đoạn kết tập trước, Along with the Gods: The Last 49 Days nhanh chóng đưa người xem tới câu chuyện tiếp theo mà không hề giới thiệu lại bối cảnh, các sự kiện đã diễn ra, hay những nhân vật từng xuất hiện. Do đó, khán giả buộc phải theo dõi Along with the Gods: The Two Worlds (2017) mới có thể thưởng thức trọn vẹn tập phim mới.

Giống như tập trước, The Last 49 Days được phân chia thành hai tuyến truyện song song diễn ra tại Địa giới và Nhân giới. Trong đó, câu chuyện ở Nhân giới có thời lượng vượt trội hơn, khi hai vệ thần Hae Won-maek (Ju Ji-hoon) và Duk-choon (Kim Hyang-gi) gặp gỡ vị Gia thần bí ẩn đang bảo vệ linh hồn sống vượt quá dương thọ.

Câu chuyện ở Nhân giới được ưu tiên thời lượng trong phim.

Nhưng vị Gia thần kia hóa ra còn chính là người từng đưa bộ đôi xuống Địa giới cách đây 1.000 năm, và nắm giữ nhiều bí mật bi thương của họ ở tiền kiếp. Won-maek hay Duk-choon không hề nhớ gì, bởi họ dường như đã bị ai đó “tẩy não”.

Ở Địa giới, câu chuyện tiền kiếp của Gang-rim cũng dần được hé lộ. Thông qua chuyến hành trình đưa linh hồn Kim Soo-hong đi qua mỗi phiên phiên xử, từng mảnh ghép nhỏ trong quá khứ bí ẩn vẫn đang dày vò vị vệ thần bắt đầu nối lại với nhau.

Đến cuối cùng, toàn bộ được kết nối để trở thành bức tranh hoàn chỉnh, giúp làm sáng tỏ toàn bộ bí mật và khúc mắc đã xuất hiện xuyên suốt từ phần một cho tới phần hai của loạt phim.

Dưới Địa giới, Gang-rim bắt đầu chuyến hành trình với Kim Soo-hong, và những bí mật quá khứ của vệ thần cũng dần được hé lộ.

Với phần nội dung đào sâu vào quá khứ và tiền kiếp của nhóm nhân vật chính, Along with the Gods: The Last 49 Days không còn mang nặng tính phiêu lưu, hành động như phần trước, mà lấy yếu tố tâm lý làm trọng tâm. Sự mới mẻ, sáng tạo về mặt bối cảnh Địa giới gần như không còn xuất hiện ở tập tiếp theo.

Bên cạnh đó, nửa đầu phim diễn ra tương đối chậm rãi, đôi lúc rời rạc. Sự thiếu đồng đều giữa hai tuyến truyện khiến câu chuyện ở Nhân giới đôi lúc bị lê thê. Chỉ đến khi mối quan hệ quá khứ trở nên rõ ràng và gắn kết, bom tấn mới bắt đầu hấp dẫn và kịch tính hơn.

Tiếp tục câu chuyện về bản tính con người và duyên nợ - nhân quả tuần hoàn

Along with the Gods: The Two Worlds từng hấp dẫn hơn 14 triệu lượt khán giả Hàn Quốc không chỉ bởi bối cảnh mới lạ, độc đáo, hay câu chuyện hấp dẫn, kịch tính, mà còn nhờ những lý tưởng đạo đức nhân văn được cài cắm khéo léo, giúp tạo ra sự đồng cảm sâu sắc.

Along with the Gods: The Last 49 Days cũng nhắm tới cái đích đó. Tập phim tiếp tục đem đến những lý tưởng về bản tính con người ở từng thời kỳ, từng hoàn cảnh. Khác biệt nằm ở chỗ, chúng không phải được đúc rút từ hình tượng nhân vật linh hồn thuần khiết, mà đến từ chính nhóm vệ thần nhân vật chính.

Câu chuyện về quá khứ của nhóm vệ thần đem lại nhiều bài học đắt giá cho người xem.

Thông qua câu chuyện quá khứ ở tiền kiếp lẫn hiện tại của bộ ba vệ thần, tác phẩm lần lượt khắc họa hình ảnh mỗi cá nhân riêng biệt, với hoàn cảnh, bản tính khác nhau. Mỗi nhân vật đều có câu chuyện riêng, nỗi niềm riêng, với những sai lầm, tội lỗi đeo bám đến hết cuộc đời.

Điều quan trọng là mỗi cá nhân phải làm sao để có thể dũng cảm đối diện với tội lỗi của bản thân, hay làm thế nào để chuộc lại lỗi lầm của mình.

So với phần đầu, cách thể hiện lý tưởng đạo đức trong Along with the Gods: The Last 49 Days có phần tinh tế và khéo léo hơn. Bộ phim không quá lạm dụng các tình tiết kích động cảm xúc nhằm câu nước mắt khán giả, mà chỉ đơn thuần kể lại chuyện đã qua, để khán giả tự cảm nhận và đánh giá.

Đồng thời, bộ phim thể hiện khá thuyết phục mối quan hệ duyên nợ giữa nhóm vệ thần ở cả tiền kiếp lẫn hậu kiếp, qua đó nhấn mạnh lý tưởng nhân quả tuần hoàn không bao giờ chấm dứt của vũ trụ. Đây là điểm nhấn đáng kể nhất của The Last 49 Days, giúp tạo nên chiều sâu cho tác phẩm và khiến khán giả không khỏi suy ngẫm.

Không nhiều sáng tạo mới mẻ so với tập trước

Along with the Gods: The Two Worlds từng lôi cuốn khán giả nhờ phần hiệu ứng hình ảnh ấn tượng, bối cảnh Địa giới đầy sáng tạo, cũng như loạt chi tiết hài hước nhẹ nhàng giúp tăng cường tính giải trí.

Bước sang phần hai, do muốn nhấn mạnh vào mảng tâm lý, đội ngũ làm phim buộc phải hạn chế tính phiêu lưu, hành động. Kết quả là bối cảnh tác phẩm hầu như chỉ là lặp lại những chi tiết từng xuất hiện ở phần một, gần như không có thêm điều gì mới mẻ, sáng tạo.

Hiệu ứng kỹ xảo của The Last 49 Days thậm chí còn có phần thua kém tập trước, với một số đoạn phô diễn hiệu ứng giả tạo, mà điển hình là trường đoạn vệ thần Gang-rim và linh hồn Kim Soo-hong bị đàn khủng long dưới Địa giới truy đuổi. Các cảnh hành động trong phim thường ngắn, và không để lại dấu ấn nào đáng kể.

Tập phim không đem lại nhiều sáng tạo mới về mặt kỹ thuật so với phần một.

Along with the Gods: The Last 49 Days đồng thời tăng cường nhiều chi tiết hài hước hơn, giúp nâng tầm tính giải trí. Song, chúng đôi lúc bị lạm dụng thái quá, lặp đi lặp lại, và khiến mạch phim bị rời rạc ở nhiều đoạn.

Bộ ba vệ thần nhân vật chính từng gây thiện cảm ở phần trước, nay càng lôi cuốn khán giả bởi câu chuyện quá khứ nhiều bí ẩn. Họ trở nên có chiều sâu hơn hẳn ở phần hai, chứ không còn chỉ dừng lại ở tạo hình ngầu và cá tính.

Song, có một chút đáng tiếc dành cho nhân vật linh hồn oan khuất Kim Soo-hong. Anh nay được miêu tả kỹ lưỡng hơn hẳn phần trước. Nhưng cá tính nhân vật còn nhiều nét cường điệu, thiếu đi sự chân thực và thuyết phục cần thiết.

Câu chuyện về vị Gia thần tốt bụng cùng gia đình hai ông cháu tội nghiệp khá thú vị và mang ý nghĩa nhất định. Vai trò của nhân vật do Ma Dong-seok thể hiện thực ra là người kể chuyện, giúp làm rõ các mối quan hệ ân oán, cũng như gửi gắm bài học về vòng nhân quả tuần hoàn không thể trốn tránh.

Về tổng thể, Along with the Gods: The Last 49 Days là dự án bom tấn chỉn chu của người Hàn Quốc, với nỗ lực cân bằng giữa yếu tố tâm lý và giải trí thông thường. Dẫu còn một số hạn chế, đây vẫn là hồi kết thuyết phục dành cho câu chuyện về bộ ba vệ thần, đồng thời giúp mang đến cho khán giả nhiều bài học nhân văn đáng suy ngẫm.

Phim đang được trình chiếu trên toàn quốc dưới tựa Thử thách thần chết 2: 49 ngày cuối cùng.