Bom tấn Marvel ‘Ant-Man and the Wasp’ nhận nhiều lời khen sớm

Là tác phẩm thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) ra mắt ngay sau gã khổng lồ “Avengers: Infinity War”, “Ant-Man and the Wasp” đang nhận được nhiều lời khen ngợi nồng nhiệt.

Trailer bộ phim 'Người Kiến & Chiến binh Ong' Tác phẩm siêu anh hùng tiếp theo của MCU sau "Avengers: Infinity War" (2018), xoay quanh hai nhân vật Ant-Man (Paul Rudd) và The Wasp (Evangeline Lilly)

Theo Screen Rant, những bình luận đầu tiên về Ant-Man and the Wasp đã bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội. Được dự đoán là sẽ có liên quan chặt chẽ tới Avengers: Cuộc chiến Vô cực, nhưng các sự kiện trong phần hai của Ant-Man diễn ra trước khi siêu ác nhân Thanos mở cuộc tấn công Trái đất để cướp các viên Đá Vô cực.

Disney và Marvel Studios tổ chức cuộc họp báo giới thiệu Ant-Man and the Wasp tại Mỹ hôm 22/6 và ngay sau đó, hàng loạt bình luận về bộ phim đã được đưa lên Twitter. Nhà báo Albert Ching của CBR khẳng định bộ phim rất hài hước và thú vị.

Chuyên gia Perri Nemiroff của trang Collider viết: “Một năm tuyệt vời của Marvel. Tôi rất thích Ant-Man and the Wasp. Dàn diễn viên xuất sắc và chất hài rất phù hợp. Công nghệ được sử dụng hiệu quả. Một cuộc phiêu lưu độc đáo, đậm chất giải trí mà tôi muốn thưởng thức lại”.

Ant-Man and the Wasp sẽ ra mắt khán giả vào ngày 6/7.

Nhà phê bình Eric Eisenberg của Cinema Bend đánh giá Ant-Man and the Wasp có tính độc lập cao, đầy năng lượng và có không ít những ngạc nhiên đầy sáng tạo. Thậm chí Brandon Davis từ trang Comic Book cho rằng đây là phần kế tiếp hay nhất của MCU kể từ Captain America: The Winter Soldier.

Phóng viên Peter Sciretta của Slash Film nhắn nhủ khán giả rằng đừng trông đợi phim sẽ giải đáp những thắc mắc đã làm họ đau đầu kể từ khi xem Cuộc chiến Vô cực. “Đây là một bộ phim hoàn toàn độc lập”, ông nhấn mạnh.

Tuy nhiên Sciretta cũng thòng thêm một câu chắc chắn khiến fan MCU phải háo hức: “Dù vậy, sẽ là ngu xuẩn nếu bạn không ngồi yên trên ghế khi phim kết thúc để chờ xem đoạn after-credits”.

Ant-Man and the Wasp được kỳ vọng đạt doanh thu cao hơn phần một.

Ant-Man and the Wasp sẽ ra mắt khán giả toàn cầu vào ngày 6/7 tới. Thời gian qua, nhiều fan MCU đồn đoán trong phim, Người Kiến sẽ khám phá Quantum Realm (Vùng lượng tử), nơi không gian và thời gian trở nên vô nghĩa.

Và Quantum Realm có thể là cách để các siêu anh hùng Avengers trở về quá khứ, phá vỡ kế hoạch tiêu diệt 50% sinh linh trong vũ trụ mà Thanos đã thực hiện thành công trong Cuộc chiến Vô cực.

Do đó, Ant-Man and the Wasp được kỳ vọng sẽ đạt doanh thu cao hơn phần một. Ra mắt hồi tháng 6/2015, Ant-Man với kinh phí khoảng 170 triệu USD đã bán được 520 triệu USD tiền vé trên phạm vi toàn cầu.