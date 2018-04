Bom tấn ‘Ready Player One’ cán mốc 300 triệu USD sau một tuần

Nhờ sự hưởng ứng từ các thị trường quốc tế, bộ phim mới nhất của đạo diễn Steven Spielberg đang nhận nhiều tín hiệu khả quan từ phòng vé sau khi tiêu tốn 175 triệu USD sản xuất.

Trailer bộ phim 'Đấu trường ảo' Bom tấn "Ready Player One" của đạo diễn Steven Spielberg lấy bối cảnh khi nhân loại đam mê thế giới ảo OASIS mà không biết những âm mưu phía sau nó.

Hãng Warner Bros. thông báo Ready Player One chính thức cán mốc doanh thu 300 triệu USD toàn cầu chỉ sau một tuần trình chiếu. Con số bao gồm 71 triệu USD từ Bắc Mỹ, và gần 230 triệu USD từ các thị trường quốc tế.

Thành tích khả quan bên ngoài Bắc Mỹ có công lớn của thị trường Trung Quốc. Chỉ riêng quốc gia tỷ dân đã giúp Ready Player One thu về tới 143 triệu USD. Đây hiện là bộ phim có thành tích tốt nhất của hãng Warner Bros. tại Trung Quốc từ trước tới nay.

Trước đó, hãng Warner Bros. đã rót cho Ready Player One khoản kinh phí sản xuất lên tới 175 triệu USD. Với tốc độ kiếm tiền hiện tại của bộ phim, họ đã có thể cảm thấy “dễ thở” hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng Ready Player One vẫn rất khó có thể cán mốc doanh thu 500 triệu USD toàn cầu. Hiện phim chỉ còn hai thị trường lớn chưa ra mắt là Đức và Nhật Bản.

Ready Player One được giới phê bình đánh giá cao. Ảnh: Warner Bros.

Tính riêng các bộ phim trong sự nghiệp của Steven Spielberg, mới chỉ có 5 phim của ông làm được điều đó, bao gồm War of the Worlds (592 triệu USD, 2005), The Lost World: Jurassic Park (619 triệu USD, 1997), Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (786 triệu USD, 2008), E.T.: The Extra Terrestrial (792 triệu USD) và Jurassic Park (1,02 tỷ USD).

Ready Player One được Spielberg thực hiện dựa trên nguyên tác văn học cùng tên của Ernest Cline. Chuyện phim lấy bối cảnh thế giới năm 2045, khi nhân loại bị cuốn vào thế giới ảo có tên OASIS.

Khi người sáng lập OASIS qua đời, ông để lại những manh mối về ba chiếc chìa khóa quyền lực. Bất cứ ai có thể thâu tóm chúng sẽ nắm quyền kiểm soát toàn cõi thế giới ảo. Wade Watts (Tye Sheridan) nhờ một chút may mắn đã tìm ra chìa khóa đầu tiên, và cậu thanh niên lập tức bị cuốn vào vòng hiểm nguy.

Nhìn chung, giới phê bình đánh giá cao bộ phim, đặc biệt về phần kỹ xảo hình ảnh, tiết tấu, và nhiều cải tiến về mặt nội dung so với nguyên tác. Trên chuyên trang Rotten Tomatoes, số điểm dành cho Ready Player One là 74%.

Đối với khán giả đại chúng, số đông yêu thích bộ phim khi tác phẩm cài cắm rất nhiều chi tiết liên quan tới văn hóa đại chúng thập niên 1980, và được xây dựng như một trò chơi điện tử thực thụ.

Trở lại khu vực Bắc Mỹ, Ready Player One dự kiến thu thêm 20 triệu USD sau ba ngày cuối tuần. Nhiều khả năng bom tấn sẽ phải nhường lại ngôi vị số một cho bộ phim kinh dị mới A Quiet Place của đôi vợ chồng John Krasinski - Emily Blunt.

Ready Player One đang được trình chiếu tại Việt Nam dưới tựa Ready Player One: Đấu trường ảo.