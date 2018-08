Bốn lần ra tòa của 'nữ đạo chích' mê trộm vàng

Tại phiên tòa sơ thẩm, Vân khai rành rọt động cơ và những thủ đoạn tinh vi giúp những người dự khán rút ra được nhiều bài học.

Phạm Thị Khánh Vân (sinh năm 1990) mới học hết 6, không nghề nghiệp. Vân chọn cho mình con đường “đạo chích” và phải ra tòa lĩnh án khi đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời.

Ngày 27/8/2010, Vân bị TAND quận 10, TP.HCM xử phạt 6 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

Vừa chân ướt chân ráo ra trại, Vân lại tái phạm và lãnh tiếp 9 tháng tù cũng về tội Trộm cắp tài sản. Nhận thấy gây án ở TP.HCM đã bị nhận diện dễ “xộ khám” nên Vân dạt sang Dĩ An trộm cắp, hậu quả là ngày 13/8/2013, Vân lại ra tòa lần thứ 3 để lãnh mức án 2 năm tù.

Phạm Thị Khánh Vân (trái) và Vũ Thị Thu.

Những tháng năm “cải tạo” trong tù không làm Vân tốt lên, ngày 23/4/2015, Vân chấp hành án xong nhưng lại tiếp tục làm "đạo chích". Sau khi “điều nghiên”, Vân trở nên “mê” các tiệm vàng nên quyết định đóng giả khách hàng, lợi dụng sơ hở để ra tay trộm cắp.

Vân khai tại phiên tòa, khoảng 18h một ngày cuối tháng 8/2017, Vân cùng Võ Thị Thu (29 tuổi, ngụ phường 11, quận 3) và đến tiệm vàng Kim Cương thuộc thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương giả làm người mua vàng. Tỏ ra cần mua nhiều hàng, Vân và Thu yêu cầu nhân viên bán hàng cho coi nhiều loại dây chuyền, lắc bằng vàng khác nhau.

Quá trình “làm xiếc” với mớ vàng trên tủ, Vân, Thu lợi dụng sơ hở của nhân viên bán hàng “thó” được nhiều sợi dây chuyền vàng loại 18K, khoảng 1 lượng 5 chỉ bỏ vào túi mang theo bên người. Sau đó, hai nữ “đạo chích” quay về TP.HCM bán cho một tiệm vàng khác với giá 20,5 triệu đồng/lượng. Số tiền trộm cắp được 30 triệu đồng, cả hai chia nhau tiêu xài.

Thấy việc trộm tại tiệm Kim Cương quá dễ, Vân và Thu bàn nhau tiếp tục quay lại gây án. Khoảng 10h30 ngày 3/9/2017, với phương thức và thủ đoạn cũ, cặp đôi đạo chích đã chiếm đoạt của tiệm vàng Kim Cương nhiều sợi dây chuyền vàng loại 18K, khoảng 1 lượng 9 chỉ 5 phân. Sau đó, bọn chúng bán được 40 triệu đồng chia nhau, Thu hưởng 26 triệu đồng.

Đến ngày 4/9/2017, tiệm vàng Kim Cương kiểm đếm và xem lại camera phát hiện sự việc liền báo cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Dĩ An. Do Thu và Vân không ngờ việc lần trộm cắp này bị camera tiệm vàng Kim Cương ghi hình lại nên chúng tiếp tục kéo xuống gây án.

Khoảng 17h30 ngày 26/9/2017, Thu và Vân kêu Phi Quốc Thông điều khiển xe môtô hiệu Wave màu đỏ (không rõ biên số) chở nhau đến tiệm vàng Kim Cương để thực hiện hành vi chiếm đoạt vàng như lần trước.

Tại đây, Thông đứng ngoài đợi, Thu và Vân vào tiệm vàng Kim Cương tiếp tục giả vờ mua vàng. Tuy nhiên, do đã nâng cao cảnh giác nên bảo vệ và nhân viên bán hàng đã lật tẩy, phát hiện ngay thủ thuật của chúng. Vân bị bắt quả tang tại chỗ, riêng Thu nhanh chân tháo chạy nhảy lên xe Thông tẩu thoát. Vân được giao cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Dĩ An.

Tại Cơ quan điều tra Công an thị xã Dĩ An, Phạm Thị Khánh Vân đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngày 28/10/2017, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Dĩ An ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vân và Thu.

Do không bắt được thu nên ngày 28/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Dĩ An ra quyết định truy nã, sau đó tạm đình chỉ điều tra đối với Thu. Đối với ông Phi Quốc Thông có hành vi chở Thu và Vân đi trộm, nhưng không biết cặp đôi này đi thực hiện hành vi phạm tội nên không đủ căn cứ xử lý Thông.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND thị xã Dĩ An trong phần tranh luận giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Phạm Thị Khánh Vân về tội Trộm cắp tài sản đồng thời đề nghị HĐXX phạt bị cáo Vân từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm 6 tháng tù. Trước khi HĐXX nghị án, Vân nói lời cuối cùng, xin được giảm nhẹ hình phạt.

Theo HĐXX, Phạm Thị Khánh Vân là người có nhân thân xấu, thể hiện bị cáo rất nhiều lần bị TAND cấp quận TP.HCM và TAND thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương xử phạt về tội Trộm cắp tài sản.

Thế nhưng, bị cáo không lấy đó làm bài học để tu dưỡng rèn luyện bản thân mà tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Tuy nhiên, hiện nay bị cáo đang nuôi con nhỏ nên cũng cần xem xét khi quyết định hình phạt đối với bị cáo. Từ đó, HĐXX TAND thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương tuyên Vân 2 năm 6 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

Hình ảnh bị cáo Vân thất thểu rời phiên tòa khiến những người dự khán không khỏi ngán ngẩm. Không biết sau lần thứ 4 lãnh án này, liệu Vân có “cai” được tật “ăn trộm quen tay” để trở thành người lương thiện?