Bốn người chuyên tiêu thụ xe gian bị bắt tại Cà Mau

Phến cùng bạn bè tìm xe có nguồn gốc không minh bạch để mua rồi bán lại kiếm lời nên vướng lao lý.

Chiều 12/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cà Mau (Cà Mau) đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Trần Sái Phến (46 tuổi) cùng 3 đồng phạm cùng có hộ khẩu thường trú ở thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) về hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo nhà chức trách, Phến với 3 người bạn quen biết những người trong đường dây trộm cắp xe máy ở miền Tây. Nhóm này có nhiệm vụ mua xe máy có nguồn gốc bất minh với giá 2,5 triệu rồi mang đến huyện biên giới Tịnh Biên (An Giang) để tiêu thụ với giá 4 triệu đồng mỗi chiếc.

Đến thời điểm bị bắt nhóm của Phến thực hiện được trên 10 vụ. Công an TP Cà Mau đang truy tìm chủ sở hữu của 4 xe máy biển số An Giang mà Phến và các đồng phạm chưa kịp bán.

TP Cà Mau (màu đỏ). Ảnh: Google Maps.