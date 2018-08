Boney M tái hiện dòng nhạc disco thời hoàng kim tại liveshow Nha Trang

Nhóm nhạc huyền thoại Boney M sẽ biểu diễn một đêm duy nhất tại Nha Trang vào ngày 10/8. Đây là lần đầu tiên nhóm nhạc disco trứ danh độc diễn trước khán giả Việt.

Boney M ra đời năm 1975, trong thời kỳ đẹp nhất của dòng nhạc disco. Ước muốn mang con người trở lại với những vũ điệu đam mê, ông bầu người Đức Frank Fairian “săn” bằng được những ca sĩ có chất giọng độc đáo để đưa chất disco vào trái tim nhân loại.

Nhóm Boney M do Frank Fairian thành lập.

Marcia Barrett (sinh năm 1948, gốc Jamaica), Maizie Williams (sinh năm 1951, gốc Montserrat), Bobby Farell (sinh năm 1949, gốc Aruba), Liz Mitchell (sinh năm 1952, gốc Jamaica) chính là 4 hạt giống được Frank Fairian phát hiện ra tiềm năng và gom lại thành nhóm nhạc Boney M. Trong đó, Bobby là thành viên nam duy nhất còn Liz Mitchell là giọng hát chính.

Frank Fairian khẳng định 4 thành viên của nhóm Boney M là 4 thỏi kim cương “chìm” trong đá, họ sở hữu giọng ca xuất sắc và có kỹ năng trình diễn disco hấp dẫn. Lời tuyên bố này chỉ mất chưa tới một năm để trở thành sự thực. Tháng 12/1975, ca khúc Do you wanna blump? đứng đầu bảng xếp hạng ở Bỉ, Hà Lan và giúp Boney M nổi như cồn. Chưa đầy 6 tháng sau, album đầu tay Take the heat off me đưa Boney M trở thành một trong những nhóm nhạc được yêu thích nhất nước Đức.

Boney M là cái tên quen thuộc của người yêu nhạc thập niên 1975.

Cũng trong giai đoạn này, những ca khúc trong album đầu tay như Sunny, No Women - no cry liên tiếp đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc ở Anh, Australia. Đến nay, những ca khúc này vẫn được yêu mến trên toàn thế giới.

Ở thời kỳ hoàng kim, Boney M đã thực hiện hàng loạt chuyến lưu diễn trên toàn thế giới. Giới trẻ đua nhau đi vũ trường để nhảy theo nhạc disco của nhóm nhạc này. Thậm chí áo thun bó, quần loe kiểu bobby cũng trở thành trào lưu của thanh niên trên toàn cầu khi ấy.

Boney M được ví như tượng đài của làng nhạc disco.

Tháng 7/1978, album Nightflight to Venus do Boney M phát hành đã đã tạo kỷ lục, nằm trong top 10 bảng xếp hạng của Anh trong 65 tuần liên tục. Những ca khúc trong album như Rasputin, River of Babylon… sau này đã trở thành bất hủ. River of Babylon dẫn đầu bảng xếp hạng tại Anh trong 5 tuần liên tiếp, 3 lần nhóm ẵm giải Bạch kim và bán được hơn 2 triệu bản. Còn Rasputin thì đặc biệt quen thuộc với khán giả Việt Nam thế hệ 6X, 7X khi thường xuyên được chiếu trên truyền hình trong thời gian chờ phát trực tiếp World Cup giai đoạn 1980-1990.

Với khán giả Việt Nam, đặc biệt là thế hệ 6X, 7X, 8X, Boney M là một trong những nhóm nhạc được mến mộ nhất. Người Việt nghe Daddy cool, River of Babylon, Sunny, No women - no cry mỗi ngày trong các vũ trường, đám cưới, tiệc tùng…

Những đêm nhạc của Bonney M luôn thu hút hàng trăm nghìn khán giả.

Tháng 12/2016, nhóm nhạc lần đầu tiên biểu diễn ở Hà Nội. Tháng 8 này, Boney M huyền thoại tiếp tục quay lại Việt Nam trong live show “Boney M - Lửa mùa hè” tại Vinpearl Nha Trang. Tại live show, Boney M sẽ mang đến thành phố biển hơn 20 ca khúc từng l”àm mưa, làm gió” như: Rivers of Babylon, Daddy cool, Bahama mama, Sunny...

“Lửa mùa hè - Boney M” hứa hẹn làm thăng hoa cảm xúc của hàng nghìn khán giả Việt. Đêm nhạc được kỳ vọng sẽ trở thành “sàn disco trên đảo” hoành tráng với sân khấu được dàn dựng công phu, hiệu ứng ánh sáng hiện đại và những vũ điệu vượt thời gian.