Brad Pitt ở ‘Deadpool 2’ và những vai khách mời thú vị trên màn ảnh

Keith Richards trong Pirates of the Caribbean: At the World's End (2007): Johnny Depp từng khẳng định rằng Keith Richards là một trong những người truyền cảm hứng cho hình ảnh thuyền trưởng Jack Sparrow trong loạt phim Cướp biển vùng Caribê. Do đó, sự xuất hiện của tay guitar lừng danh nhóm The Rolling Stones trong Pirates of the Caribbean: At the World's End khiến người hâm mộ như vỡ òa. Ông vào vai cha của Jack Sparrow - tay cướp biển huyền thoại Edward Teague. Dù góp mặt chỉ chưa đầy 3 phút, Richards ấn tượng tới mức có cơ hội xuất hiện trở lại trong Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011) và Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge (2017).