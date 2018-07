Britney Spears gặp sự cố trang phục trên sân khấu

Trong đêm diễn mở màn tour "Piece of Me", giọng ca 37 tuổi vẫn diện trang phục gợi cảm như mọi lần nhưng không may gặp một sự cố nhỏ.

Britney Spears gặp sự cố trang phục "Công chúa nhạc pop" có lẽ không phát hiện lỗi trang phục nên vẫn tiếp tục biểu diễn. Theo Us Weekly, hôm 13/7, Britney Spears khởi động tour mùa hè Piece of Me tại tiểu bang Maryland. Nữ ca sĩ xuất hiện trên sân khấu trong những trang phục bodysuit ren lưới táo bạo quen thuộc. Tuy nhiên, trong màn trình diễn ca khúc Do Somethin cùng vũ đoàn, một bản hit từ đầu những năm 2000, Britney Spears gặp sự cố trang phục kém duyên. Có lẽ Britney Spears không nhận ra chiếc áo ngực bị trượt xuống phía dưới, dẫn đến khoảnh khắc hớ hênh để lộ bộ phận nhạy cảm, nên cô vẫn tiếp tục biểu diễn đến cuối tiết mục. Khoảnh khắc hớ hênh kém duyên của Britney Spears trên sân khấu hôm 13/7. Ảnh: US. Trước đó, "công chúa nhạc pop" nhiều lần mắc lỗi tương tự trên sân khấu trực tiếp vì váy áo quá sexy. Tháng 2/1017, cô hớ hênh vòng một khi đang trình bày bài hát hit của năm 2013, Work Bitch. Tại show ở Las Vegas hồi năm 2016, sự cố nghiêm trọng hơn khi chiếc áo ngực đính kết cầu kỳ của Britney Spears bất ngờ bị bung khóa. May mắn, nữ ca sĩ kịp thời dùng tay giữ lại trước khi chiếc áo rơi xuống đất. Trong khi cô vẫn tiếp tục nhảy và hát, các vũ công nam giúp Britney chỉnh sửa trang phục. Khi được hỏi về "tai nạn" này trong một bài phỏng vấn, Britney Spears chia sẻ: "Đó là lần thứ hai tôi mặc chiếc áo ấy, thực sự nó quấn quanh cổ tôi rất chặt. Rồi bỗng nhiên nó bị tuột, tôi chỉ biết kêu thầm 'Chúa ơi, chuyện gì xảy ra thế này' và đưa tay chộp lấy". Các vũ công giúp nữ ca sĩ chỉnh sửa trang phục ở màn trình diễn năm 2016. Ảnh: US. Ở tuổi 37, mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, Britney Spears vẫn lôi cuốn người hâm mộ bằng những vũ đạo bốc lửa. Cô cũng dành nhiều thời gian cho việc tập luyện giữ dáng để có vòng eo thon gọn, tự tin diện những bộ đồ diễn tua rua, cắt xẻ táo bạo. Tháng 4 năm nay, nữ ca sĩ chia sẻ clip tập vũ đạo cùng bạn trai kém 13 tuổi Sam Asghari trên tài khoản cá nhân, thu hút hàng triệu lượt xem. Trong clip ngắn, Britney diện trang phục thể thao thoải mái, khoe khéo vóc dáng săn chắc, còn bạn trai sinh năm 1994 của cô để ngực trần với thân hình 6 múi khỏe khoắn.