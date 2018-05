BTS: ‘Love Yourself: Tear’ nói về mặt tối của tình yêu

Nhóm nhạc nam Hàn Quốc BTS mô tả "Love Yourself: Tear" là sản phẩm mang tính riêng tư nhất của nhóm. “Chúng tôi muốn nói về mặt tối của tình yêu”, thành viên RM tiết lộ.

Theo ET, hồi giữa tuần BTS đã có mặt ở Los Angeles (Mỹ) để trả lời phỏng vấn báo chí về album mới Love Yourself: Tear. Các thành viên RM, Jimin, Jin, Jungkook, J-Hope, V và Suga nói chuyện một cách thẳng thắn về sản phẩm mà họ mô tả là “mang tính chất riêng tư nhất”.

“Lần này chúng tôi nói về sự chân thật và tình yêu”, RM giải thích về album. “Đôi lúc chúng ta quay đầu, không dám đối mặt với một tình huống. Bởi trong cuộc sống và tình yêu, mọi thứ không đẹp như chuyện cổ tích. Chúng tôi luôn có một khoảng tối. Và chúng tôi muốn nói về khoảng tối của tình yêu”.

“Trong album này, câu chuyện sẽ là nếu bạn không chắc chắn về bản thân mình, tình yêu của bạn sẽ không thể kéo dài”, RM nhấn mạnh. “Mục tiêu cuộc sống của tôi là yêu bản thân mình một cách thật nhất. Đó là điều rất khó khăn. Đôi lúc chúng ta so sánh bản thân với người khác. Thỉnh thoảng chúng ta lại bị trầm cảm. Nhưng trong tình yêu, chúng ta nên cởi bỏ mặt nạ và sống thật với chính mình”, anh khẳng định.

BTS trả lời phỏng vấn báo chí Mỹ ở Los Angeles. Ảnh: ET.

Các thành viên BTS cũng cho biết họ muốn làm tất cả vì người hâm mộ. “Đôi lúc chúng tôi cảm thấy được hưởng nhiều hơn những gì mình xứng đáng có. Do đó, chúng tôi muốn trả lại bằng âm nhạc và vũ đạo. Đó là tất cả những gì chúng tôi có thể làm”, RM nói.

BTS nổi tiếng với những ca khúc có phần lời sâu sắc, mang đậm ý nghĩa xã hội. Suga cho rằng bất cứ ai có ảnh hưởng, dù là nghệ sĩ hay không, cũng cần gửi gắm và giúp lan tỏa “năng lượng tích cực”.

Mới đây, BTS đã tung MV Fake Love, ca khúc chủ đề của album Love Yourself: Tear. MV này lập tức gây bão trên mạng và đã vượt qua kỷ lục về lượt xem mà MV Look What You Made Me Do của Taylor Swift từng sở hữu.