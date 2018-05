BTS: Từ tầng hầm nghèo khó đến giấc mơ Mỹ chói lọi

Với 2 năm liên tiếp nhận giải thưởng tại Billboard Music Awards, BTS chính thức mở kỷ nguyên mới cho nền âm nhạc châu Á sau nhiều năm bị "giấc mơ Mỹ" chối từ.

Tại Billboard Music Awards vừa diễn ra, BTS trở thành nhóm Kpop đầu tiên được vinh danh 2 lần liên tiếp với giải "Top Social Artist" (nghệ sĩ ảnh hưởng nhất mạng xã hội), vượt mặt các nghệ sĩ lớn trên thế giới như Justin Bieber, Selena Gomez và Ariana Grande…

Trước đó, trên hàng loạt tạp chí danh tiếng như Billboard, Forbes, Vogue... BTS được gọi là "hiện tượng toàn cầu", "dẫn đầu làn sóng Kpop". Chưa dừng lại ở đó, các chàng trai đến từ xứ sở kim chi còn làm nên điều "vô tiền khoáng hậu": được những ngôi sao hàng đầu thế giới tự nhận là "người hâm mộ".

Nói không ngoa, chỉ sau hơn 2 năm, giới mộ điệu âm nhạc thế giới từng bước khắc ghi vào trí nhớ cái tên BTS.

Để có thành công hôm nay, 7 chàng trai người Hàn Quốc từng trải qua những ngày tháng khó khăn khi công ty chủ quản có nguy cơ phá sản, nhóm đối mặt với khả năng tan rã khi chưa kịp ra mắt, các thành viên đi làm việc bán thời gian để có tiền duy trì cuộc sống...

Có thể nói, đường đến vinh quang của BTS không phải màu hồng mà được phủ bằng biết bao mồ hôi và nước mắt. Vượt qua tất cả, BTS đang trên đường chạm tới "giấc mơ Mỹ".

BTS ra mắt vào tháng 6/2013 với 7 thành viên Jin, Suga, Rap Monster (sau đổi nghệ danh thành RM), j-hope, V, Ji Min và Jung Kook. Lần đầu xuất hiện trước công chúng, Jin, 21 tuổi, là thành viên lớn nhất và em út Jung Kook vẫn chưa tròn 16.

Với độ tuổi trung bình còn rất trẻ, BTS định hướng âm nhạc và hình ảnh đi theo nội dung về các vấn nạn học đường. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng về sự ủng hộ dành cho những người trẻ dám cất tiếng nói về thực trạng xã hội, công chúng bắt đầu "tấn công" BTS bằng những chỉ trích ngoài lề âm nhạc. Đó là những lời mỉa mai, chê trách về ngoại hình.

Suga và Ji Min từng tiết lộ về khoảng thời gian bị trầm cảm khi đón nhận những lời chỉ trích nhắm đến vóc dáng và gương mặt. Gần đây, trưởng nhóm RM chia sẻ anh từng bị đông đảo khán giả cười nhạo khi mơ ước đoạt giải Daesang (giải thưởng âm nhạc lớn nhất năm tại Hàn Quốc). Không ít người thậm chí cho rằng RM nói riêng và BTS nói chung "đáng thương" khi mơ một điều cao xa như vậy.

Big Hit, công ty quản lý của BTS, là một công ty nghèo. Cả nhóm từng tập luyện ngày đêm trong căn phòng nhỏ hẹp dưới tầng hầm tòa nhà cũ và trải qua nhiều công việc làm thêm để duy trì cuộc sống thực tập sinh. Qua lời rap tự viết trong ca khúc Last Day, Suga hé lộ quá khứ từng làm nhân viên giao hàng, bị gãy xương vai, thường nằm ngủ ở nhà vệ sinh và trải qua quãng thời gian rối loạn tâm lý.

Big Hit từng phải mượn trang phục diễn và xe để di chuyển, toàn bộ nhân viên trong công ty đều tham gia đóng minh họa MV cho BTS. Không đủ tiền mua đồ mới, các chàng trai thường mặc lại trang phục của nhau mỗi lần xuất hiện trước công chúng.

American hustle life là chương trình thực tế BTS ghi lại quá trình họ tổ chức buổi biểu diễn nhỏ đầu tiên trên đất Mỹ. Không có danh tiếng, công ty không có tiền của và không có đại diện nơi đất khác, các thành viên bắt đầu từ những việc nhỏ nhất như phát tờ rơi mời từng người qua đường ghé qua xem nhóm trình diễn.

“Chúng tôi chỉ hướng tới việc nói về thế hệ mà mình đang sống, cả những câu chuyện về tuổi thanh xuân… và tôi nghĩ họ yêu thích nhóm vì nghĩ rằng ‘những chàng trai Hàn Quốc này đang kể những câu chuyện của chúng ta bằng những màn trình diễn tuyệt vời", RM tiết lộ.

Năm 2013, BTS xuất hiện trước công chúng như những cậu thiếu niên đang tuổi trưởng thành nhưng luôn muốn chống đối "một xã hội hiện đại thối nát như địa ngục".

"Tôi nghĩ về nhà cao sang, xe hơi xịn và những chiếc nhẫn đắt tiền / Nhưng thật ra thì tôi chẳng mơ ước bất cứ điều gì cả", trích lời bài No More Dream.

Ca từ trong các bài hát của BTS thường nhắc đến giới trẻ với sự mắc kẹt "trong giấc mơ của cha mẹ" như đoạn lời rap "Này là nhà đẹp, đây là xe sang, có thật chúng sẽ mang cho ta hạnh phúc? / Từ Seoul vươn tới bầu trời (*), liệu các bậc cha mẹ có thực sự hài lòng? / Ước mơ thì tan biến, không có một giây ngơi nghỉ, vòng luẩn quẩn từ trường học về nhà riêng đến quán cafe internet, ai ai cũng sống một cuộc đời đúc khuôn", trích lời bài N.O.

(*) Bầu trời ý nói đến 3 trường đại học hàng đầu Hàn Quốc gồm Seoul - Korea - Yeonsei.

Hay lên án việc các bậc cha mẹ luôn cố gắng áp đặt những lối mòn thế hệ đi trước lên những người trẻ khiến họ trở thành "những cỗ máy chỉ biết việc học" cũng trong bài chủ đề N.O: "Áp lực giành vị trí đứng đầu đè nặng / Học sinh phải làm gián điệp hai mang giữa ước mơ và hiện thực / Là ai biến ta thành những cỗ máy học hành? Một hai khẳng định nếu không phải kẻ đứng nhất thì sẽ chỉ là đứa bỏ đi?".

Không ít khán giả cảm thấy không "vừa mắt" với BTS và cho rằng nhóm chỉ đang ngông cuồng, khiêu khích xã hội. Thực tế, các chàng trai tiết lộ họ mong muốn truyền cảm hứng cho những người trẻ đi theo ước mơ và mục đích sống của bản thân.

Không đắm chìm vào một hướng đi quá lâu, BTS chọn cách đưa âm nhạc trưởng thành cùng sự thay đổi độ tuổi của các thành viên. Nhóm kết lại chuỗi album chủ đề học đường với album Dark&Wild ẩn chứa những chiêm nghiệm về khoảnh khắc tươi đẹp của thời niên thiếu đầy nhiệt huyết.

Nhóm từng tiết lộ thay vì tạo ra kiểu âm nhạc dễ nghe dễ ngấm đặc trưng của Kpop, âm nhạc của riêng BTS được dùng để kể những câu chuyện về tuổi trẻ, giúp người hâm mộ đối mặt với những vấn đề họ đã, đang và sẽ trải qua.

Chuỗi album The Most Beautiful Moment in Life (Hoa dạng niên hoa) mang thông điệp về những xúc cảm tuổi trẻ cũng như sự bối rối trong hành trình kiếm tìm tương lai. Có ý kiến cho rằng âm nhạc của BTS giai đoạn này như đang miêu tả nội tâm một người trẻ bắt đầu va vấp với cuộc sống xã hội và có những trải nghiệm đầu tiên về cuộc đời, tình yêu.

"Bầu trời xanh cao vợi, mặt trời đang tỏa sáng / Càng làm giọt nước mắt của tôi trông rõ ràng hơn / Tại sao là em? Sao nhất định phải là em, người tôi không thể buông bỏ", trích lời bài I NEED U.

"Hồi ức đang vụn vỡ như những cánh hoa tàn ngay ngay đầu ngón tay, dưới dấu chân này và cả ngay sau lưng tôi / Tựa như dõi theo theo cánh bướm hay choáng váng trong mộng mị, tôi dõi theo bước chân em", lời bài Run.

Sự đồng điệu trong câu chuyện về tuổi trẻ khiến người nghe nhạc BTS đều thấy bản thân trong đó. Âm nhạc của nhóm mang sức liên kết mạnh mẽ trong cộng đồng nhờ những thông điệp nhân văn ẩn chứa bên trong.

Tuy nhiên, vì mang nặng cảm xúc cùng thông điệp cá nhân, BTS không tránh khỏi những sai lầm và vấp váp. Nhóm từng bị chỉ trích vì nghi ngờ phân biệt giới tính, bạo lực và "vật thể hóa phụ nữ” trong các ca khúc tự sáng tác.

Sau 5 năm hoạt động, BTS đã "bành trướng" thế lực và sức ảnh hưởng rộng lớn nhóm nhạc có tầm ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Nói về sức ảnh hưởng khó lòng đong đếm chính xác của nhóm ở thời điểm hiện tại, trưởng nhóm RM cho biết BTS đã nhiều lần suy nghĩ và đến nay thực sự đã nhận ra tầm ảnh hưởng của mạng xã hội đối với nhóm cũng như cộng đồng fan.

“Những người hâm mộ nói với chúng tôi rằng âm nhạc của nhóm thực sự thay đổi cuộc sống của họ. Bây giờ, chúng tôi nhận ra rằng nhờ có các bạn lời nói của chúng tôi thực sự có thể có trọng lượng”, RM phát biểu.

Mặt trái của sức ảnh hưởng trên Internet là các thông tin khiếu nại, tố cáo BTS đạo nhái, gian lận thành tích, thậm chí tin đồn xấu về nhóm vẫn luôn tồn tại trên Internet và trở thành "vết sẹo" không mờ trong sự nghiệp của nhóm nhạc Hàn.

Trong 5 năm hoạt động, BTS tổ chức các chuyến lưu diễn đi qua Mỹ, Canada, Mỹ Latin… và nhiều nước châu Á. Album Love yourself: Her phát hành vào tháng 9/2017 với lượng album đặt trước lên đến 1,2 triệu bản, ngang tầm với các album của nghệ sĩ thế giới. Đây là con số kỷ lục tại Kpop, chưa từng có nghệ sĩ nào đạt được.

Ca khúc DNA của nhóm cũng đã đạt hạng 67 trong Top 100 Billboard. BTS đồng thời đứng đầu danh sách bình chọn 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất năm 2017 do tạp chí Times tổ chức. Tên nhóm xuất hiện nhiều lần và được khen ngợi tích cực trên CNN, New Yorks Time, Forbes…

Là tên tuổi đại diện cho Hàn Quốc, BTS lập nên kỳ tích khi chiến thắng giải thưởng Top Social Artist tại Billboard Music Awards 2 năm liên tiếp. Top Social Artist chỉ là giải thưởng phụ nhưng là bằng chứng phản ánh tương đối chính xác mức độ ảnh hưởng lớn của BTS trên mạng xã hội.

Lượng người hâm mộ của nhóm ngày càng đông đảo và có mặt ở khắp nơi trên thế giới. Sẽ không quá nếu nói BTS là nhóm nhạc nam số 1 thế giới ở thời điểm hiện tại.

Tham gia Billboard Music Awards 2018, các chàng trai vàng của Kpop có dịp gặp gỡ những nghệ sĩ hàng đầu thế giới như John Legend, Shawn Mendes, DJ Zedd... Nam DJ từng bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho BTS. Các nghệ sĩ Hollywood đều rất thích thú với âm nhạc của nhóm.

Nhóm nhạc nam hàng đầu thế giới một thời Backstreetboys còn nhận họ chính là fan bự của BTS. "Rắn chúa" Taylor Swift được cho là rất tò mò về BTS nên cô đã xem MV Fake Love của nhóm. Nữ ca sĩ chia sẻ hình ảnh chụp cùng BTS tại BBMAs trên trang cá nhân với dòng cảm xúc: "BTS, thật tuyệt khi được gặp các bạn. Các bạn xuất sắc lắm".

BTS ghi tên mình vào lịch sử khi trở thành nhóm nhạc Kpop đầu tiên trở lại diễn ngay tại BBMAs. Sân khấu Fake Love "vô tiền khoáng hậu" khiến hàng ngàn người người hâm mộ và các nghệ sĩ nổi tiếng vô cùng phấn kích.

Đứng trên đỉnh vinh quang, BTS vẫn giữ nguyên bản sắc với phong cách âm nhạc mạnh mẽ kết hợp vũ đạo phức tạp. Nhóm từng được gọi là "Bangtan Boys - Chống đạn thiếu niên đoàn" với ý nghĩa những chàng trai trẻ chống lại "tên và đạn" đang chĩa vào giới trẻ. Tên gọi nêu lên mong muốn góp tiếng nói phản đối những áp đặt, định kiến xã hội lên giới trẻ.

Sau giai đoạn trưởng thành, nhóm chính thức xóa bỏ “Bangtan Boys” để đưa tên nhóm trở thành “Beyond The Scene” - ngụ ý mở cánh cửa và tiến về phía trước.

Khẳng định con đường làm nghệ thuật còn dài và xa, BTS cho biết nhóm sẽ không dừng lại. Mới đây, có ý kiến chuyên gia cho rằng BTS có thể sẽ được đề cử tại hạng mục Nghệ sĩ mới của năm tại Grammy 2018.

Nếu dự đoán trên trở thành sự thật, nhóm nhạc đến từ công ty nghèo Big Hit thực sự sẽ mở ra kỷ nguyên mới cho Kpop nói riêng và âm nhạc châu Á nói chung.

Một trong những điều khiến công chúng yêu nhạc thế giới "kính nể" BTS hơn đó là việc nhóm vẫn hát tiếng Hàn tại mọi sân khấu lớn trên thế giới. Chưa từng có kế hoạch Mỹ tiến như nhiều người tiền nhiệm, chưa bao giờ phát hành một ca khúc tiếng Anh, cũng chưa từng bày tỏ ý định "lấn sân" sang thị trường lớn số 1 thế giới, BTS vẫn đang từng bước mở ra cánh cổng đến với "giấc mơ Mỹ" bằng cách riêng của mình.

"Trong lĩnh vực giải trí, tôi tin khi đạt được mục tiêu, ngay lập tức bạn sẽ đặt ra mục tiêu khác để phấn đấu. Các thành viên đều mong đợi, tự hỏi không biết nhóm sẽ trưởng thành và phát triển ra sao. Chúng tôi chỉ đơn giản là tiến lên phía trước bằng tất cả nỗ lực”, trưởng nhóm RM chia sẻ về mục tiêu tương lai của BTS.