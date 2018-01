Bức ảnh 'cậu bé băng giá' hiếu học khiến dân mạng nao lòng

Dưới 10 độ C, học sinh Hà Nội được nghỉ

Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ khi thời tiết dưới 10 độ C, học sinh THCS được nghỉ nếu dưới 7 độ C.