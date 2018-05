Bức họa khỏa thân từng gây náo loạn lọt top tranh đắt nhất thế giới

Bức tranh khỏa thân của họa sĩ người Italy Amedeo Modigliani trở thành một trong những tác phẩm đắt nhất từng đấu giá, bán được tới 157,2 triệu USD.

Bức họa Nu Couché của họa sĩ Modigliani Tác phẩm đạt mức 157,2 triệu USD tại nhà đấu giá Sotheby's New York tối 14/5.

Trong phiên đấu giá tối thứ hai ngày 14/5 của nhà Sotheby's ở New York có tên “Nghệ thuật Ấn tượng và Hiện đại”, bức tranh Nu Couché mô tả một người phụ nữ khỏa thân trong tư thế đang nghỉ ngơi được bán với giá 157.159.000 USD (khoảng hơn 3.000 tỷ đồng).

Nu Couché không chỉ là tác phẩm khỏa thân lớn nhất trong sự nghiệp Amedeo Modigliani, giờ đây đã trở thành tác phẩm có giá nhất từng được bán tại Sotheby's.

Trước khi chính thức lọt top tranh đắt giá, tác phẩm đã được các chuyên gia của Sotheby's đánh giá cao. Nhà đấu giá lâu đời này ước tính tranh sẽ giao dịch với giá vượt 150 triệu USD. Kỷ lục trước đây là 140 triệu USD, được nhà Chrities đưa ra vào năm 2015 đối với bức Les femmes d’Alger của tác giả Pablo Picasso.

Bức tranh của họa sĩ Modiglini lọt top những tranh đắt nhất thế giới.

Giá bức họa Nu Couché đã tăng khoảng 6 lần so với giá mua lần cuối của chính nó vào năm 2003. Bức tranh đem lại lợi nhuận khổng lồ cho chủ sở hữu trước đây là John Magnier. Năm 2003, Magnier mua tác phẩm từ tay trùm cờ bạc Las Vegas Steve Wynn với giá 26,9 triệu USD.

Simon Shaw, chuyên gia của của Sotheby's, cho biết sự gia tăng giá trị của bức tranh “phản ánh tình yêu ngày càng lớn đối với Modigliani và tầm quan trọng của tác phẩm này trong sự nghiệp của ông”. Simon Shaw coi những tác phẩm trong loạt tranh này của Modigliani là “phần A+ của một nghệ sĩ hạng A”.

Nu couché là tác phẩm lớn nhất trong loạt tranh gồm 22 bức được vẽ từ năm 1916 tới 1919 của họa sĩ Modigliani.

Loạt tranh này có triển lãm đầu tiên năm 1917, đã gây ra một cuộc náo loạn. Quá nhiều người tới xem khiến cảnh sát phải đóng cửa triển lãm. Ngày nay, bộ tác phẩm được coi là một trong những thành tựu nổi bật của hội họa hiện đại.

Một bức khác trong loạt tranh khỏa thân của Modigliani từng bán 170,4 triệu USD năm 2015.

Bức tranh đắt giá nhất của Modigliani cũng là tác phẩm trong loạt tranh khỏa thân này, được mua bởi tỷ phú Trung Quốc Liu Yiqian với giá 170,4 triệu USD năm 2015.

Các tranh đắt nhất thế giới hiện nay là Salvator Mundi của danh họa Leonardo da Vinci (450,3 triệu USD giao dịch năm 2017), Les Femmes dAlger của danh họa Pablo Picasso (178,4 triệu USD năm 2015), Nu Couché - 1917 cũng của Modigniali (170,4 triệu USD năm 2015), Potrait of Dr. Gachet của Van Gogh (82,5 triệu USD), Three Studies of Lucian Freud của Bacon (142,4 triệu USD năm 2013), Bal du moulin de la Galette của Renoir (78,1 triệu USD năm 1990), The Scream của Edvard Munch (119,9 triệu USD năm 2012)...