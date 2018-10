Bức tượng cao nhất thế giới, lễ hội Ấn Độ vào top ảnh tuần

Cơn địa chấn "nuốt chửng" mọi thứ: Darmi, 48 tuổi, và em trai Rusil, 43 tuổi, đứng trước ngôi nhà bị động đất phá hủy ở Palu, miền Trung Sulawesi, Indonesia. Họ đi tìm lại quần áo và tài sản trong đống đổ nát. Darmi kể rằng bà đang nấu ăn khi trận động đất xảy ra. Trong nhà lúc đó còn có chị gái và các cháu. “Chúng tôi may mắn vì đất đẩy căn nhà lên cao. Có một số nhà khác ở đây đã đổ sụp. Như thể Trái Đất là vật thể sống, nó mở miệng, nuốt chửng mọi người và đóng lại”, bà Darmi nói. May mắn cả gia đình bà đều an toàn. Ảnh: Reuters.