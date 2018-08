'Búp bê sống' 10X chấm dứt hợp đồng độc quyền với JYP Entertainment

Thông tin này khiến cộng đồng fan Kpop ngỡ ngàng, bởi Somi được coi là con át chủ bài sẽ được debut trong nhóm nữ mới của JYP.

Sáng 20/8, JYP Entertainment đăng tải trên trang web chính thức: "Sau khi thảo luận với chúng tôi, Somi quyết định chấm dứt hợp đồng với công ty. Cảm ơn các fan đã ủng hộ cô ấy cho đến hiện tại".

Trước đó, vào này 19/8 Somi có đăng tải hình ảnh lên Instagram với dòng trạng thái: "The darkest nights produce the brightest stars. You guys are my everything. Love you lotsss". (Tạm dịch: Những đêm đen tối nhất tạo ra những ngôi sao sáng nhất. Các bạn là tất cả mọi thứ của tôi. Yêu các bạn rất nhiều).

Jeon Somi hiện không còn là nghệ sĩ của JYP.

Đây được coi là động thái xác nhận sớm từ nữ ca sĩ. Quyết định này của cô nàng 10X khiến nhiều người ngỡ ngàng, hiện từ khóa Jeon Somi đang đứng đầu trên Naver (nền tảng trực tuyến hàng đầu của Hàn Quốc).

Trước đó, cô được cho rằng sẽ ra mắt trong nhóm nhạc nữ mới của JYP vào khoảng thời gian cuối 2018 đầu 2019, sau khi tham gia một chương trình sống còn tương tự Sixteen. Đây là chương trình tạo ra hóm nhạc đình đám TWICE.

Dòng trạng thái ngầm xác nhận việc rời khỏi công ty JYP của Somi.

Somi sinh năm 2000, mang trong mình hai dòng máu Hàn Quốc và Canada. Khuôn mặt đẹp cô rất được lòng người hâm mộ quốc tế, giúp cô được đặt biệt danh "đẹp như búp bê sống".

Sau chương trình Sixteen và không có cơ hội ra mắt cùng Twice, Somi tham gia Produce 101 và dành vị trí quán quân, đảm nhận vai trò center trong nhóm nhạc dự án I.O.I. Từ đó, cô sở hữu lượng fan đông đảo, có thể gây chú ý khi debut trong girlgroup mới. Do đó động thái để Somi ra đi của JYP là một việc khó hiểu.

JYP được coi là một trong 3 công ty đào tạo và quản lý nghệ sĩ lớn nhất Hàn Quốc, có tầm ảnh hưởng lớn đối với ngành công nghiệp giải trí.

Park Jin Young xuất thân là ca sĩ, ông thành lập công ty riêng vào năm 1997 với tên viết tắt JYP. Kể từ năm 1997 đến nay, JYP đã đào tạo và lăng xê thành công nhiều ngôi sao lớn như Bi Rain, Park Ji Yoon, Wonder Girls, 2PM, TWICE..