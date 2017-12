Cá chết hàng loạt, người dân nghi do khu công nghiệp xả thải

Trên sông Chợ Hôm nằm giữa 2 xã Lộc Sơn và Lộc An (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) có hiện tượng cá chết hàng loạt. Người dân nghi ngờ do khu công nghiệp gần đó xả thải gây ra.

Ngày 27/12, ông Đỗ Ngọc Lành, Phó chủ tịch UBND xã Lộc Sơn, cho biết trên sông Chợ Hôm chạy qua địa bàn xã xuất hiện hiện tượng cá tự nhiên chết hàng loạt từ ngày 21/12.

"Khi kiểm tra nước thải từ khu công nghiệp La Sơn xả ra sông Chợ Hôm có màu đen khác thường. Việc người dân nghi ngờ cá chết do nguồn nước thải này không phải không có cơ sở nhưng để chắc chắn cần thành lập đoàn kiểm tra xác định cụ thể", ông Lành cho hay.

Cá chết tấp vào bờ sông Chợ Hôm. Ảnh: Điền Quang.

Sông Chợ Hôm chảy qua địa bàn 2 xã Lộc Sơn và Lộc An (huyện Phú Lộc) xuất hiện hiện tượng cá chết hàng loạt với số lượng lớn liên tục nhiều ngày gần đây. Cá chết nhiều tấp vào 2 bờ sông bốc mùi hôi thối nồng nặc ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Ông Nguyễn Minh Tín (45 tuổi, trú xã Lộc An) nghi ngờ nguyên nhân cá chết là do nguồn nước sông bị ô nhiễm do các nhà máy nằm ở thượng nguồn sông thuộc khu công nghiệp La Sơn (xã Lộc Sơn) xả thải gây ra.

"Đây là lần đầu tiên ở sông này có cá chết nhiều như vậy. Cá chết hàng loạt bất thường khiến người dân địa phương rất lo lắng", ông Tín nói.

Anh Nguyễn Công Tuyến (34 tuổi, trú xã Lộc Sơn), một người dân sống cạnh sông Chợ Hôm bức xúc cho biết nước sông đổi màu đục ngầu trong mấy ngày gần đây. Sau đó, cá sông đột ngột chết la liệt, bốc mùi hôi thối.

Người dân địa phương nghi ngờ hiện tượng cá chết bất thường là do kênh nước thải xả thẳng ra sông nằm ở khu công nghiệp La Sơn. Theo chỉ dẫn của người dân, phóng viên Zing.vn đã tìm lên phía thượng nguồn dòng sông thuộc khu công nghiệp La Sơn để tìm hiểu thực hư sự việc.

Kênh nước đen ngòm ở khu công nghiệp La Sơn đổ thẳng ra sông Chợ Hôm. Ảnh: Điền Quang.

Nằm cách địa điểm cầu Chợ Hôm (địa điểm xuất hiện cá chết hàng loạt) khoảng 500 m về phía thượng nguồn sông, xuất hiện một kênh nước có màu đen ngòm, bốc mùi hôi thối chảy từ khu công nghiệp đổ thẳng ra sông Chợ Hôm.

Đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú lộc cho hay chiều nay, Phòng đã phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế - công nghiệp tỉnh tiến hành lấy mẫu nước thải ở khu công nghiệp La Sơn để kiểm tra nhằm xác định rõ nguyên nhân cá chết.

Theo vị cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Lộc, trước khi xuất hiện cá chết, Phòng đã cử cán bộ lấy mẫu nước thải ở khu công nghiệp đổ ra sông Chợ Hôm để kiểm tra và đang chờ kết quả.

Khu công nghiệp La Sơn có 4 công ty, trong đó 2 công ty đã ngưng hoạt động.