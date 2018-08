‘Cá mập siêu bạo chúa’ của Jason Statham: Giật gân, nhưng ít máu me

“The Meg” là cuộc chiến không cân sức giữa con người và loài cá mập cổ đại khổng lồ. Chứa đựng sự giật gân, nhưng bộ phim lại thiếu vắng những cảnh máu me thường thấy của thể loại.

Thể loại: Giả tưởng, hành động

Đạo diễn: Jon Turteltaub

Diễn viên chính: Jason Statham, Lý Băng Băng, Rainn Wilson, Ruby Rose

Zing.vn đánh giá: 6/10

The Meg được coi là bom tấn cuối cùng của mùa hè năm nay khi có kinh phí sản xuất lên tới 150 triệu USD và Jason Statham đóng chính.

Tại Học viện nghiên cứu Mana One ngoài khơi Thái Bình Dương, đội ngũ nhà khoa học đang cố gắng tiếp cận phần đáy vực Mariana - nơi được coi là sâu nhất của vỏ Trái Đất. Họ muốn chứng minh rằng phần “nền” mà con người đã biết không phải ở thể rắn, mà bên dưới đó là một vùng nước chưa từng được khám phá.

Khi con tàu ngầm chở ba nhà thám hiểm Lori (Jessica McNamee), The Wall (Ólafur Darri Ólafsson) và Toshi (Masi Oka) lọt qua lớp nêm nhiệt, nó lập tức bị tấn công bởi một sinh vật khổng lồ.

Lúc này, Mana One buộc phải cầu viện tay thợ lặn chuyên nghiệp Jonas Taylor (Jason Statham) để giải cứu nhóm người bị mắc kẹt. Một sự kiện trong quá khứ khiến anh thề không đi xuống mặt nước. Song, con quái vật khổng lồ kia hóa ra chính là loài cá mập megalodon từng có liên quan trực tiếp tới câu chuyện của Jonas.

Và cuộc chiến không cân sức giữa con người và thứ được gọi là “hóa thạch sống” chính thức bắt đầu.

Hành động đẹp mắt, nhưng thiếu độ máu me cần thiết

The Meg chứa đựng nhiều phân cảnh đuổi bắt nghẹt thở khi những nhân vật cố gắng thoát khỏi bộ hàm to lớn của con megalodon. So về kích thước, cá voi cũng chẳng thể sánh với độ dài lên tới trên 20 m của loài cá mập cổ đại.

Cộng thêm bản năng săn mồi khát máu, megalodon thực sự là bá chủ dưới mặt nước. Trước tốc độ, kích thước đáng sợ của loài sinh vật, con người trở nên thật nhỏ bé và yếu ớt. Sự đối lập ấy là tiền đề rất tốt để giúp xây dựng nên bầu không khí kịch tính cho The Meg.

Là một bộ phim cá mập, The Meg lẽ ra nên có nhiều cảnh máu me, bạo lực và cắn xé hơn.

Từ trước khi bấm máy, The Meg được nhà sản xuất nhắm cho nhãn PG-13 (khán giả dưới 13 tuổi cần có người giám hộ đi cùng). Do đó, những ai trông chờ vào các phân cảnh bạo lực, đẫm máu từ những pha cắn xé của megalodon giống như ở nhiều bộ phim cá mập có lẽ sẽ cảm thấy thất vọng.

Bù lại, phim còn mang tới nhiều đoạn đối thoại hài hước. Chúng được rải đều cho các nhân vật, chứ không chỉ tập trung cho Jonas Taylor hay Suyin (Lý Băng Băng). Vai trò “cây hài” thuộc về sao nhí Shuya Sophia Cai trong vai Meiying - con gái của Suyin. Cô bé hạt tiêu sở hữu ngoại hình ngây thơ, xinh xắn, với biệt tài “nghe thấy hết”.

Nhìn chung, các phân đoạn hài hước ngắn ngủi giúp bầu không khí giãn ra đôi chút, sau khi khán giả phải liên tục chứng kiến những trường đoạn căng thẳng, kịch tính giữa người và cá mập.

Jason Statham và Lý Băng Băng cùng phong độ

Thật khó tin khi Jason Statham đã bước qua tuổi 50 nhưng vẫn mang diện mạo và cơ thể thực sự cường tráng. Trong vai tay thợ lặn giải cứu chuyên nghiệp Jonas Taylor, tài tử người Anh tiếp tục cho thấy phong độ diễn xuất hành động của mình là cực tốt.

Thân thủ nhanh nhẹn, phản ứng tác chiến và lập kế hoạch đầy bản lĩnh, anh cho thấy quãng thời gian rèn luyện tại đội tuyển nhảy cầu của Anh là rất hữu ích đối với The Meg. Jason Statham được “thả về biển” cứ như cá gặp nước, không hề thua kém con megalodon về độ nguy hiểm.

Jason Statham và Lý Băng Băng rất "đẹp đôi" trong bộ phim mới.

Trong khi đó, Lý Băng Băng trong vai nhà khoa học Suyin là một bất ngờ của bộ phim. Ở tuổi 45, cô mang vẻ đẹp hết sức đằm thắm trong vai bà mẹ đơn thân, có máu liều lĩnh. Ngoài ra, việc sở hữu khả năng nói tiếng Anh tốt giúp họ Lý không rơi vào “vết xe đổ” của nhiều đồng nghiệp Hoa ngữ.

Lý Băng Băng có lẽ chỉ tỏ ra yếu thế khi cô phải chia sẻ khung hình với một người giàu kinh nghiệm như Jason Statham. Tuy nhiên, nỗ lực của nữ diễn viên, đặc biệt là khi tự mình đóng nhiều cảnh nguy hiểm, cũng là rất đáng khen.

Phim quái vật lồng ghép thông điệp môi trường

Có thể coi The Meg là nỗi khiếp đảm của con người nhưng do chính tay con người tạo ra. Đây là tác phẩm thuần giải trí, nhưng ê-kíp không quên lồng ghép bài học về tác hại mà nhân loại gây ra cho môi trường tự nhiên.

Theo nội dung phim, suốt cả nhiều triệu năm qua, môi trường biển dưới đáy Mariana hoàn toàn yên ổn, phát triển tách biệt so với thế giới bên ngoài. Chỉ tới khi bàn tay con người chạm tới, cơn ác mộng mới bị kéo ra khỏi nơi trú ẩn của nó.

Bộ phim cố gắng lồng ghép một vài thông điệp về môi trường, dù chúng không quá cần thiết.

Ngoài ra, khán giả cũng không thể quên hình ảnh những con cá mập bị cắt vây nằm thoi thóp hoặc chết nổi đầy mặt nước, “chỉ vì một bát súp”. Tuy được sắp đặt còn chưa khéo léo, nhưng đó là tình tiết tố cáo thực trạng giết hại loài sinh vật để lấy vi cá mập.

Nhìn chung, kịch bản của The Meg không phải là điều có thể mang ra để cắt nghĩa hay soi logic bởi đây vốn được nhắm là tác phẩm kiểu “hạng B” ngay từ ban đầu. Bộ phim hài hước, kịch tính, thậm chí điên rồ. Chỉ có một chút đáng tiếc khi sự an toàn là đã tính máu me buộc phải bị gạt sang một bên.

The Meg đang được trình chiếu trên toàn quốc dưới tựa Cá mập siêu bạo chúa.