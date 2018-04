‘Cá mập siêu bạo chúa’ của Jason Statham là canh bạc đầy liều lĩnh

“The Meg” là bom tấn cuối cùng của mùa phim hè 2018 và mới tung ra trailer đầu tiên hôm 10/4. Đây thực tế là cú đánh cược rất lớn của hãng Warner Bros. vào tên tuổi Jason Statham.

Trailer bộ phim 'Cá mập siêu bạo chúa' "The Meg" là bộ phim cá mập cổ đại có sự tham gia của Jason Statham và Lý Băng Băng.

Nếu chỉ xét cấp độ bom tấn trong mùa phim hè năm nay, The Meg - Cá mập siêu bạo chúa là tác phẩm cuối cùng tung trailer. Đây là điều dễ hiểu bởi hãng Warner Bros. phải tới 10/8 mới chính thức phát hành rộng rãi dự án có sự tham gia của Jason Statham trong vai chính, với cuộc chiến chống lại một con cá mập cổ đại khổng lồ.

Thuộc dòng hành động, The Meg có cốt truyện dựa trên cuốn tiểu thuyết Meg: A Novel of Deep Terror của nhà văn Steve Alten, lần đầu ra mắt năm 1997. Bản thân nguyên tác văn học tới nay đã có tổng cộng sáu phần tiếp theo.

The Meg có kinh phí sản xuất lên tới 150 triệu USD.

Sau khi The Nun và The Predator thay đổi lịch chiếu và rời khỏi tháng 8, The Meg xem ra dễ thở hơn rất nhiều trong cuộc chiến tại phòng vé vào thời điểm cuối mùa hè. Dù vậy, Warner Bros. và các nhà đầu tư chưa thể hoàn toàn yên tâm, bởi họ đã rót cho dự án kinh phí sản xuất lên tới 150 triệu USD!

Jason Statham chắc chắn là ngôi sao lớn nhất của The Meg. Nhưng lịch sử phòng vé không đứng về phía anh. Trên thực tế, tài tử người Anh chưa một mình dẫn dắt bất cứ dự án nào có nguồn kinh phí lớn tới như vậy.

Bộ phim thành công nhất với Statham trong vai chính đến nay vẫn là The Mechanic: Resurrection (2016) với thành tích 125 triệu USD so với kinh phí 40 triệu USD.

Jason Statham chưa bao giờ dẫn đầu một dự án điện ảnh có kinh phí lớn như The Meg.

Warner Bros. có lẽ muốn thu hút thị trường Trung Quốc khi kêu gọi đầu tư từ một số đơn vị tại quốc gia tỷ dân, cũng như chiêu mộ Lý Băng Băng cho một vai trong The Meg. Ngoài cô và Statham, phim còn có sự góp mặt của Jessica McNamee, Cliff Curtis và Ruby Rose.

Ngồi trên ghế đạo diễn của The Meg cũng là một cái tên gây tò mò: Jon Turtletaub. Nhà làm phim nổi tiếng nhất qua hai tập phim National Treasure với ngôi sao Nicolas Cage, nhưng vấp phải thất bại với The Sorcerer’s Apprentice hồi mùa hè 2010.

Bộ phim gần nhất của ông là Last Vegas (2013). Đó là tác phẩm hài hước rất thu hút khán giả (134 triệu USD so với kinh phí sản xuất chỉ 28 triệu USD). Tuy nhiên, đã 8 năm nay, Jon Turtletaub chưa chỉ đạo bất cứ dự án nào thuộc hàng bom tấn như The Meg.

Với sự rút lui của The Predator và The Nun, đối thủ lớn nhất của The Meg lúc này có lẽ là The Darkest Minds - phim viễn tưởng dành cho tuổi teen dựa trên tiểu thuyết cùng tên, dự kiến ra rạp từ 3/8. Nếu tác phẩm đến từ nữ đạo diễn Jennifer Yuh Nelson gây tiếng vang, thách thức dành cho bom tấn của Jason Statham sau đó một tuần sẽ là cực lớn.