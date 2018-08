‘Cá mập siêu bạo chúa’ của Jason Statham ra mắt với hơn 140 triệu USD

Giới quan sát đã hoàn toàn sai lầm về The Meg. Đa số dự đoán rằng bộ phim của Jason Statham chỉ có thể thu khoảng 20-30 triệu USD trong ba ngày đầu trình chiếu tại riêng Bắc Mỹ.

Song, tác phẩm hành động - kinh dị gây ngạc nhiên lớn khi thu 44,5 triệu USD từ 4.118 rạp Bắc Mỹ. Đây là mở màn cao nhất của dòng phim cá mập (không tính yếu tố lạm phát), và tạm thời là thành tích ra quân tốt nhất của Warner Bros. trong năm nay khi vượt qua Ready Player One (41,8 triệu USD) và Ocean's 8 (41,6 triệu USD).

Con cá mập khổng lồ megalodon trong The Meg còn gieo rắc nỗi kinh hoàng tại phòng vé nhiều nơi trên thế giới. Tại riêng Trung Quốc, phim thu ước tính 50,3 triệu USD trong kỳ nghỉ cuối tuần qua.

Hãng Gravity Pictures của quốc gia tỷ dân đóng góp không nhỏ trong việc đầu tư và sản xuất bộ phim. Chưa kể, The Meg xem ra rất được lòng khán giả Trung Quốc khi số điểm trên Maoyan (ứng dụng đặt vé lớn nhất tại quốc gia tỷ dân) lên tới mức kỷ lục 8,8.

Song, The Meg nhận được nhiều phản ánh trái chiều từ giới phê bình. Theo tổng hợp trên Rotten Tomatoes, chỉ 49% đánh giá từ báo chí là tích cực. Còn theo điều tra sau suất chiếu của Cinema Score, khán giả Bắc Mỹ chỉ cho tác phẩm điểm B+.

Bên cạnh Bắc Mỹ, The Meg cũng đứng đầu phòng vé tại 28 thị trường quốc tế khác. Tại Mexico, phim thu 6,2 triệu USD và chiếm 63% doanh thu của top 5 phim ăn khách nhất. Hoặc tại Nga, phim có 5 triệu USD, chiếm 70% của top 5 phim ăn khách nhất. Cả hai con số kể trên đều đứng trên Mission: Impossible - Fallout khi ra mắt.

Tổng thu quốc tế của bộ phim sau ba ngày cuối tuần qua hiện là 96,8 triệu USD. Với mở màn toàn cầu lên tới 141,3 triệu USD, Warner Bros. cùng Gravity Pictures có thể tạm thời an tâm sau khi đã rót cho dự án tới 150 triệu USD. Thời gian tới, The Meg sẽ còn công phá Hàn Quốc, Australia (cùng từ 17/8), Pháp (22/8) và Nhật Bản (7/9).

Trở lại Bắc Mỹ, bị The Meg đẩy xuống vị trí thứ hai, Mission: Impossible - Fallout kết thúc cuối tuần qua với ước tính 20 triệu USD từ 3.888 rạp. Hiện tại, bom tấn của Tom Cruise thu 161,97 triệu USD từ riêng Bắc Mỹ, vượt qua thành tích cùng kỳ thời gian của phần trước Rogue One (138,3 triệu USD).

Nhiệm vụ thứ sáu của Ethan Hunt tại phòng vé đồng thời kiếm thêm 38,4 triệu USD, và nâng tổng doanh thu toàn cầu lên mức 427,6 triệu USD.

Tác phẩm kinh dị kinh phí thấp Slender Man có mở màn khá tốt với 11,3 triệu USD. Bộ phim kể về một nhóm bạn đi tìm sự thật về người đàn ông bí ẩn được đặt tên là Slender Man. Nhưng tới lúc họ tin rằng câu chuyện về nhân vật chỉ là hư cấu, một người trong nhóm đột ngột biến mất.

Bộ phim bị giới phê bình không tiếc lời chê bai với điểm số 15% trên Rotten Tomatoes. Tệ hơn cả, tác phẩm chỉ nhận điểm D từ khán giả theo điều tra của Cinema Score. Đó là mức điểm thấp hiếm thấy đối với dòng phim kinh dị.

Cuối tuần này, bộ phim hài - lãng mạn Crazy Rich Asians chính thức khởi chiếu tại 3.200 rạp Bắc Mỹ. Tác phẩm dựa trên nguyên tác văn học cùng tên gần như chắc chắn sẽ vươt qua hai “tân binh” còn lại là phim phiêu lưu Alpha(2.500 rạp) và phim hành động Mile 22 của Mark Wahlberg (3.400 rạp).

Top 10 phim ăn khách tại Bắc Mỹ từ 10/8 tới 12/8:

(trong ngoặc là thứ hạng của tuần trước)

1 (Mới). The Meg: 44,5 triệu USD

2 (1). Mission: Impossible - Fallout: 20 triệu USD

3 (2). Christopher Robin: 12,43 triệu USD

4 (Mới). Slender Man: 11,3 triệu USD

5 (Mới). BlacKkKlansman: 10,8 triệu USD

6 (3). The Spy Who Dumped Me: 6,6 triệu USD

7 (4). Mamma Mia! Here We Go Again: 5,8 triệu USD

8 (5). The Equalizer 2: 5,5 triệu USD

9 (6). Hotel Transylvania 3: Summer Vacation: 5,1 triệu USD

10 (7). Ant-Man and the Wasp: 4 triệu USD