'Cả một đời ân oán' tập 33: Mâu thuẫn, bi kịch ở Vũ Gia đạt đỉnh điểm

Dung đồng ý ly hôn và rời khỏi Vũ Gia, nhưng cô không được bà Lan cho phép mang con gái Nguyên An theo cùng.

Bà Lan cãi vã với thông gia Ngay tại Vũ Gia, bà Lan và thông gia có cuộc cãi vã tay đổi nảy lửa.

Tập 33 Cả một đời ân oán phát sóng tối 11/4 trên kênh VTV tiếp tục là những mâu thuẫn tại Vũ Gia sau khi ông Quang qua đời. Bà Lan gần như không thể chấp nhận sự tồn tại của Dung trong gia đình. Với bà, Dung bị coi là cô con dâu phản bội, "cõng rắn cắn gà nhà".

Ngay tại Vũ Gia, bà Lan cũng có cuộc cãi vã với thông gia - mẹ của Dung. Trong khi mẹ của Dung cho rằng Vũ Gia phải nói "gãy lưỡi" bà mới đồng ý gả Dung cho Đăng, ngay lập tức bà Lan đáp lại "Con trai tôi sẽ ly hôn với con gái bà".

Bà Lan đuổi Dung ra khỏi Vũ Gia ngay trước mặt mẹ đẻ. Trước sự cãi vã tay đôi của mẹ đẻ và mẹ chồng, Dung chỉ biết đứng khóc.

Bà Lan không đồng ý cho Dung nuôi Nguyên An. Theo bà, con cháu Vũ Gia phải ở Vũ Gia.

Bà Lan liên tục gây sức ép để Đăng phải bỏ vợ. Như không còn sự lựa chọn nào khác, Đăng phải xuôi theo ý mẹ, và Dung cũng không thể chần chừ thêm nữa với quyết định ly hôn.

Dung chỉ có nguyện vọng là được nuôi Nguyên An - con gái của cô và Đăng, nhưng không được bà Lan đồng ý. Bà Lan cho rằng Nguyên An là cháu Vũ Gia thì phải ở Vũ Gia, và cũng chỉ có Vũ Gia mới mang lại cuộc sống tốt nhất cho đứa bé. Với bà Lan, Nguyên An sống với mẹ sẽ phải chịu khổ.

Bà Lan đay nghiến ý định của Dung và quả quyết rằng Vũ Gia sẽ không để cô thiệt về tài sản, nhưng việc mang Nguyên An sẽ không bao giờ được đồng ý.

Trước thái độ gay gắt của bà Lan, Dung đã quyết định bí mật đưa Nguyên An rời khỏi Vũ Gia khi các thành viên trong gia đình không có nhà. Cô đưa con gái về nhà mẹ đẻ nhưng căn nhà đã bị siết nợ.

Dung có ý định sẽ đưa con gái đến một nơi xa, để Vũ Gia không thể tìm được. Trước khi đi, cô đến nhà Phong để đưa sổ khám bệnh cho bà Mai. Phong không có nhà, Dung cũng có nhiều điều kiện để tâm sự với mẹ của anh.

Thông qua cuộc trò chuyện, Dung được biết Phong sẽ sang Singapore làm việc và mẹ của anh sẽ đi cùng. Sau tất cả, Phong quyết tâm rời khỏi Vũ Gia, không thừa hưởng tài sản được chia theo di chúc, và cũng sẽ ly hôn với Diệu.

Bà Mai cho biết bà và Phong quyết định sẽ sang Singapore, nơi Phong làm việc, còn bà sẽ tiếp tục chữa bệnh.

Cùng lúc này, tại Vũ Gia, bà Lan, Đăng và Khôi gọi điện khắp nơi để tìm tung tích của Dung và con gái nhưng không có kết quả. Bà Lan yêu cầu Đăng phải đưa Nguyên An trở về nhà nhưng Đăng cho rằng đó điều vô lý.

Khôi cũng bức xúc trước sự độc đoán của mẹ mình. Theo Khôi, bà Lan đã can thiệp quá sâu vào cuộc sống của các con, ép các con phải sống theo sự áp đặt của mình. Gia đình Khôi đã tan vỡ vì bà Lan, và bây giờ lại tiếp tục là gia đình Đăng.

Trong một diễn biến khác, Diệu tìm gặp Phong. Cô muốn nối lại mối quan hệ vợ chồng vì chưa bao giờ hết yêu Phong. Diệu cho biết cô chỉ còn có bà Mai và Phong là người thân, ngoài ra cô không còn ai khác. Diệu nhận mình đã có những lỗi lầm và cô muốn cả hai cùng làm lại.

Diệu gần như nài nỉ, van xin Phong quay lại nhưng không được chấp nhận. Phong tự thấy anh cũng có một phần lỗi, nhưng hai người đã đến với nhau không vì tình yêu, và đó là lý do cả hai cùng phải chịu đau khổ.

Trước sự cự tuyệt của Phong, Diệu vẫn nhấn mạnh cô không thể sống thiếu anh. Nhưng Phong chọn cách bỏ đi trong sự đau khổ, tuyệt vọng của Diệu. Diệu gục người, úp mặt khóc nhưng ngay sau đó cô đã nảy ra ý định sẽ đuổi theo Phong.

Diệu uất ức khi bị Phong cự tuyệt.

Bám theo xe của Phong trở về nhà, Diệu phát hiện Phong đang đưa Dung và Nguyên An lên xe chuẩn bị đi đâu đó. Diệu ngay lập tức nghĩ rằng Phong đã bỏ mình để "đường đường chính chính" đến với Dung, và đó là điều cô không thể chấp nhận.

Ngồi trên xe, Diệu không biết sự thật đằng sau là Phong trở về nhà, và bất chợt thấy Dung từ nhà mình đi ra. Khi hỏi Dung lý do mang con gái Nguyên An theo cùng, Dung cho biết gia đình cô sẽ đi du lịch, Đăng bận việc nên sẽ đi sau.

Phong không mảy may nghi ngờ nhưng anh cũng không an tâm để Dung đi taxi, và đó là lý do anh tự lái xe đưa Dung và con gái đi.

Diệu quyết định bám theo xe của Phong với ánh mắt đầy toan tính, căm phẫn. "Ân oán" giữa cô và Dung ngày càng xoáy sâu. Diệu vẫn coi Dung như một kẻ thù. Diệu luôn cho rằng chính Dung là người đã khiến cô mất tất cả.