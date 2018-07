'Cả một đời ân oán' tập 60: Diệu đã nắm Vũ Gia trong lòng bàn tay?

Đưa được Tú thành công vào Vũ Gia với danh nghĩa Nguyên An, Diệu được cho là sẽ có nhiều cơ hội can thiệp vào nội bộ gia đình giàu có này.

Cả Dung (Hồng Diễm) và Đăng (Mạnh Trường) đều sốt sắng trong việc xác nhận Nguyên An (Thùy Anh) chính là con ruột của mình. Vui mừng khôn xiết khi con gái trở về, Đăng càng thêm hy vọng được quay về bên Dung.

Đăng tin tưởng rằng Nguyên An còn sống chính là định mệnh để anh và Dung quay trở lại với nhau sau 20 năm sóng gió và xa cách.

Nguyên An giả chọn về sống tại Vũ Gia

Đăng hỏi Dung có tin rằng việc Nguyên An trở về là định mệnh gắn kết anh và Dung thêm một lần nữa? "Em có nghĩ đây là định mệnh của chúng ta không?" - câu hỏi của Đăng khiến Dung bối rối.

Đăng sau đó đã đi gửi mẫu tóc đến trung tâm xét nghiệm ngay trong đêm. Vì mẫu tóc là của Thủy chứ không phải Tú nên kết quả không nằm ngoài dự đoán, cô gái 22 tuổi chính là con của Dung và Đăng.

Một cuộc chiến nổ ra giữa hai gia đình, Tú sẽ sống với ai? Vũ Gia giàu có, quyền thế hay gia đình Dung? Lựa chọn của Tú khiến nhiều người bất ngờ, Tú quyết định sẽ về Vũ Gia và sống với bà Lan.

Việc sống tại Vũ Gia giúp Tú có được một cuộc sống giàu có, sung túc, và có thể coi là đổi đời. Ngay lần đầu đi mua sắm với Nguyên, Tú đã được mua nhiều đồ hiệu đắt đỏ. Tú say sưa chọn đồ vì chưa bao giờ cô được tiêu tiền không tiếc tay như vậy.

Bà Hảo và Dung tỏ ra đau buồn trước quyết định của Tú. Bà Hảo cho rằng Nguyên An - cháu ngoại của bà - đã bị bà Lan chi phối, lôi kéo nên mới chọn về sống tại Vũ Gia. Bà Hảo tiếp tục trách móc Đăng là người nhu nhược, không bảo vệ được Dung.

Diễn xuất của Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Quý trong vai bà Hảo gây ấn tượng đặc biệt đến từng cảnh quay. Trong tập 60, bà Hảo không tiếc lời chửi mắng Diệu khi cô đến thảo mai với Dung.

Về phía Dung, cô chỉ biết ngồi khóc. Dung tự an ủi mình bằng suy nghĩ Nguyên An sống ở đâu cũng là người thân. Sống ở Vũ Gia, Nguyên An sẽ có bà, có bố, có anh trai. Nguyên An cũng cần thời gian để hiểu mẹ mình.

Bình vẫn từ chối nhận Đăng là cha

Trong một diễn biến khác, Bình (Anh Tuấn), sau một khoảng thời gian xa cách đã được gặp lại Ngân (Hạ Anh). Dù vẫn còn tình cảm với Ngân nhưng trong giây phút gặp lại, Bình lại cố lảng tránh ánh mắt của Ngân.

Sau đó, Phong (Hồng Đăng) cố ý sắp xếp để Ngân và Bình đi chung một xe. Khi ngồi chung xe cùng Ngân, giây phút Ngân ngủ gục tựa vào vai Bình lại khiến Bình dâng trào hạnh phúc.

Nhưng mỗi lần Ngân nhắc đến Nguyên, Bình lại cảm thấy tức giận và chối bỏ tình cảm của hai người. Bình nhiều lần khiến Ngân tủi thân mà bỏ đi.

Không chỉ đối xử rất khó hiểu với Ngân, Bình còn luôn căm hận Vũ Gia. Bình vẫn nhất quyết không nhận Đăng là bố. Bất ngờ gặp Đăng tại hội thảo, Bình lảng tránh, thậm chí còn định bỏ về trước khi bị Ngân ngăn cản và thuyết phục.

Trái ngược với mối quan hệ giữa Bình và Đăng, tình cảm bố con của Phong và Thủy lại rất tốt đẹp. Đó cũng chính là điều Diệu mong muốn.

Diệu luôn hy vọng sẽ có cơ hội quay trở lại với Đăng, nhất là khi đã cài được Tú vào Vũ Gia với tư cách Nguyên An. Diệu tin rằng Nguyên An sẽ giúp Dung về với Đăng, và Phong sẽ không còn tơ tưởng đến người yêu cũ nữa.

Nhờ Nguyên An giả, Diệu cho rằng mình sẽ chi phối được Vũ Gia. Và kế hoạch chỉ mới bắt đầu, mọi ân oán tại tập đoàn giàu có này vẫn còn ở phía trước.