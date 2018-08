Ca sĩ Thanh Hà khoe vẻ trẻ trung trong vai trò đại sứ thương hiệu Merz

“Sau khi trải nghiệm những biện pháp làm đẹp không dao kéo từ Đức của Merz, tôi thực sự tin rằng đây là giải pháp mà những phụ nữ muốn tìm lại nét xuân sắc cần biết. Đó chính là lý do tôi quyết định đồng hành cùng thương hiệu để truyền cảm hứng cho những ai đang trong hành trình khám phá vẻ đẹp nội tại và giá trị của chính mình”, nữ ca sĩ bày tỏ. So với các phương pháp làm đẹp có can thiệp dao kéo, những sản phẩm và liệu trình của Merz có 4 ưu điểm: an toàn, hiệu quả, không phẫu thuật và cần ít thời gian nghỉ dưỡng.