Cả trăm người tìm cách thoát thân khi cảnh sát ập vào quán bar

Khi cảnh sát ập vào quán bar, gần trăm thanh niên nhốn nháo, tìm cách thoát thân. Công an thu giữ tại đây nhiều túi nylon nghi chứa ma túy và xác định 41 người dương tính ma túy.

Ngày 28/12, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã tổ chức xét nghiệm ma túy đối với hàng chục thanh niên để có phương án xử lý. Cơ quan này cũng tạm giữ nghi can Nguyễn Đức Tuấn (25 tuổi) và Nguyễn Quốc Nhật (28 tuổi) để điều tra về hành vi Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nhiều nam nữ tại quán bar. Ảnh: N.A.

Rạng sáng cùng ngày, khoảng 100 chiến sĩ cảnh sát tổ chức kiểm tra đột xuất quán bar Luxury Diamond ở phường Đông Hòa (thị xã Dĩ An).

Khi cảnh sát ập vào, gần trăm thanh niên đang vui chơi tại đây tìm cách chạy trốn nhưng bất thành.

Nhiều túi nylon nhỏ chứa bột màu trắng nghi ma túy đá. Ảnh: N.A.

Một số người có biểu hiện “phê” ma túy và vẫn nhảy nhót trong tiếng nhạc. Qua kiểm tra, công an thu giữ nhiều túi nylon nhỏ chứa bột màu trắng nghi ma túy đá, 18 viên thuốc lắc, 2 túi nhỏ chứa cỏ Mỹ.

Lực lượng công an đã phân loại và mời hàng chục thanh niên về trụ sở làm việc. Qua kiểm tra nhanh, công an phát hiện 41 thanh niên bao gồm nam và nữ dương tính với ma túy.