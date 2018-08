Các phim phần tiếp theo hoàn toàn khác so với tập trước

Army of Darkness (1992): Năm 1981, đạo diễn Sam Raimi bước đầu khẳng định tên tuổi bằng tác phẩm kinh dị kinh phí thấp The Evil Dead (1981) thu gần 30 triệu USD so với kinh phí sản xuất chỉ 350.000 USD. Tuy nhiên, ông bất ngờ pha thêm chất hài hước cho Evil Dead II (1987), và phong cách càng trở nên rõ ràng hơn khi bước sang Army of Darkness. Có lẽ khán giả của The Evil Dead không thể ngờ rằng thương hiệu này lại có ngày trở nên khác biệt đến thế khi bước sang phần ba. Song, cả Evil Dead II lẫn Army of Darkness đều không đạt doanh thu ấn tượng như nguyên tác đầu tiên.