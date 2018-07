Các siêu anh hùng chắc chắn không có mặt ở ‘Avengers 4’

Adam Warlock: Từng được hé lộ ở đoạn after-credits của Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017), nhưng Adam Warlock sẽ không góp mặt ở sự kiện Infinity War như nguyên tác truyện tranh. Người hùng vẫn nằm trong một chiếc kén của chủng tộc Sovereign do ả Ayesha (Elizabeth Debicki) đứng đầu. Ảnh: Marvel.