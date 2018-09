Các thế hệ iPhone đã tiến hóa như thế nào?

Bước ngoặt từ iPhone 6 và 6 Plus iPhone 6 và 6 Plus đánh dấu sự thay đổi lớn về thiết kế và kích thước màn hình to hơn để phục vụ nhu cầu của người dùng. iPhone 6 có kích thước màn hình 4,7 inch và 6 Plus là 5,5 inch. Thiết kế trên iPhone 6/6 Plus có những đường bo tròn và mặt kính ôm cạnh máy với độ mỏng 6,9 mm. Camera của bộ đôi này cũng cải tiến đáng kể với bộ cảm biếm iSight thế hệ mới, hỗ trợ chống rung kỹ thuật số cùng khả năng lấy nét nhanh hơn. iPhone 6 có giá khởi điểm từ 199 USD, trong khi 6 Plus là 299 USD cho bộ nhớ trong 16 GB.