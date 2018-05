Camera giám sát người đua xe trái phép mùa World Cup 2018

Giám đốc Công an Hà Nội đã chỉ đạo các lực lượng chức năng của công an thành phố tăng cường phòng, chống đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.

Ngày 14/6, vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới 2018 (World Cup 2018) chính thức khởi tranh tại Liên bang Nga. Nhằm đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), trật tự an toàn giao thông trong những ngày diễn ra lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh này, lực lượng Công an Hà Nội đã có kế hoạch về việc tăng cường lực lượng phòng chống đua xe trái phép…

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trung đoàn Trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an Hà Nội cho biết gần đây trên địa bàn các quận nội thành xuất hiện các tốp thanh - thiếu niên tụ tập, điều khiển phương tiện thành đoàn từ 20 đến 30 xe môtô chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng gây mất ANTT trên địa bàn.

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an Hà Nội thông qua hệ thống camera giám sát giao thông phát hiện người đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng để xử lý nghiêm.

Đặc biệt, vào khoảng 1h30 ngày 7/5 vừa qua, trên các tuyến đường Nguyễn Tri Phương, Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ, Lê Duẩn xuất hiện tốp khoảng 30 xe môtô do các thanh - thiếu niên điều khiển chạy lạng lách, đánh võng, một số người ngồi sau mang theo tuýp sắt có gắn vật bằng kim loại sắc nhọn, một số khác cầm gạch…

Phát hiện hiện tượng trên, chỉ huy Trung đoàn Cảnh sát cơ động đã phân công Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động đặc nhiệm bố trí lực lượng hóa tranh kết hợp với công khai tổ chức phân tách, giải tán đám đông tụ tập bằng xe máy có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng, không để xảy ra phức tạp về ANTT.

Nhận định hoạt động đua xe và cổ vũ đua xe trái phép có dấu hiệu tái diễn, nhất là khi “mùa” World cup 2018 sắp diễn ra, Giám đốc Công an Hà Nội đã chỉ đạo các lực lượng chức năng của công an thành phố tăng cường phòng, chống đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.

Theo đó, lực lượng cảnh sát hình sự (CSHS) Công an Hà Nội có nhiệm vụ bố trí trinh sát chủ động nắm tình hình, sử dụng phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ để xác định đặc điểm nhận dạng các nghi phạm, phương tiện vi phạm làm cơ sở đấu tranh, xử lý.

Lực lượng 141 Công an Hà Nội tăng cường phát hiện, xử lý nghiêm người đua xe, cổ vũ đua xe trái phép dịp World Cup 2018.

Mặt khác, cảnh sát hình sự xác định những tuyến, địa bàn, khu vực công cộng đã được dự báo có khả năng xảy ra hiện tượng thanh - thiếu niên tụ tập thành nhóm, điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng để thông báo cho các phòng nghiệp vụ liên quan, công an các quận, huyện, thị xã bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, ngăn chặn kịp thời các vụ việc liên quan đến hành vi đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

“Phòng cảnh sát hình sự công an thành phố chủ động tiếp nhận các vụ việc có liên quan đến hành vi đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng; khẩn trương điều tra, xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của những người có liên quan; phối hợp với VKSND, TAND các cấp đưa các vụ việc điển hình ra xét xử lưu động công khai, góp phần tuyên truyền, cảnh báo hậu quả của việc tham gia đua xe và cổ vũ đua xe trái phép đến từng người dân", đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội nhấn mạnh.

Đối với các lực lượng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và cảnh sát trật tự, Giám đốc công an thành phố giao chỉ đạo lực lượng cảnh sát khu vực, công an phụ trách xã rà soát, lên danh sách và mở hồ sơ quản lý toàn bộ số người đã bị xử lý về hành vi điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, chạy quá tốc độ thành đoàn, tốp, chở quá số người quy định, điều khiển xe máy 2 bánh chạy bằng 1 bánh, buông 2 tay khi điều khiển phương tiện, ngồi một bên điều khiển xe máy, quẹt chân chống xe xuống mặt đường khi xe chạy; gây rối trật tự công cộng và cổ vũ đua xe trái phép…

Bên cạnh đó, phối hợp công an các quận, huyện, thị xã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát trật tự tăng cường kiểm tra, xử lý các điểm kinh doanh ăn uống sau 24 giờ; các điểm vi phạm để xe dưới lòng đường, trên các tuyến phố; không để hình thành các tụ điểm phức tạp về trật tự đô thị, trật tự công cộng, dễ trở thành nơi thanh - thiếu niên lợi dụng tụ tập hoạt động đua xe, cổ vũ đua xe trái phép.

Giám đốc công an thành phố cũng giao cho Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt phối hợp chặt chẽ với Phòng cảnh sát hình sự và Trung đoàn cảnh sát cơ động cùng với công an các quận, huyện, thị xã nắm tình hình địa bàn, tuyến đường thường xảy ra tình trạng thanh, thiếu niên đi môtô, xe máy tụ tập thành nhóm, điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng và bố trí thời gian, địa bàn hoạt động của các tổ công tác 141 phù hợp, để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép; phòng - chống, trấn áp tội phạm; xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

“Thông qua hệ thống camera giám sát giao thông gắn trên đường phố và tại các nhà dân, lực lượng CSGT chủ động phát hiện, ghi hình, chụp ảnh các nghi phạm, phương tiện có hành vi điều khiển phương tiện chạy lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, làm cơ sở phối hợp với các lực lượng chức năng truy xét, đấu tranh, xử lý nghiêm hành vi đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng", đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an Hà Nội cho biết.

Đối với những người bị bắt giữ, xử lý về các hành vi liên quan đến đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, Công an Hà Nội lập hồ sơ, thông báo danh sách đến cơ quan, trường học, xã, phường… nơi người vi phạm cư trú, công tác, học tập để phối hợp giáo dục, răn đe, quản lý.