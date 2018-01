Cận cảnh băng giá kỳ thú ở Sa Pa

Miền Bắc đang trải qua đợt không khí lạnh mạnh, nhiệt độ nhiều nơi sáng nay xuống thấp, như Pha Đin (Lai Châu) xấp xỉ 1,7 độ C, Lào Cai 12 độ C, Sa Pa 1,9 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 2,7 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 3,2 độ C, Mộc Châu (Sơn La) 5 độ C.

Trung bình cứ lên cao 100 m, nhiệt độ sẽ giảm thêm 0,6 độ C. Vào 6h sáng 11/1, nhiệt độ ở đỉnh Fansipan được ghi nhận ở mức rất thấp, chỉ -7 độ C.