Cận cảnh 'kho tiền' khổng lồ trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Ngày 18/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tống đạt kết luận điều tra dài 216 trang, chuyển kết luận điều tra đến VKSND tỉnh Phú Thọ đề nghị truy tố 92 bị can về 7 tội danh, gồm: Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền; Đưa hối lộ; Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi thành công vụ.