'Cần khởi tố sớm vụ sai phạm điểm thi ở Sơn La'

Bắt cấp trên của ông Lương vụ nâng điểm hơn 300 bài thi ở Hà Giang

Sau ông Vũ Trọng Lương, Cơ quan an ninh an điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố ông Nguyễn Thanh Hoài vì liên quan vụ sửa hơn 300 bài thi THPT ở tỉnh này.