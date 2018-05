Cần thanh tra dự án kênh 72 tỷ đội vốn lên 2.600 tỷ ở Ninh Bình

Đại biểu Quốc hội cho rằng dự án nạo vét sông Sào Khê đội vốn 36 lần ở Ninh Bình cần phải thanh tra làm rõ. Hiện dự án vẫn đang chậm trễ sau 17 năm triển khai, gây lãng phí lớn.

Chiều 28/5, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Bùi Văn Phương, đã cung cấp thêm một số thông tin về dự án nạo vét kênh Sào Khê đội vốn lên tới 36 lần gây xôn xao dư luận.

Điều chỉnh là có mục đích

Theo ông Phương, dự án nạo vét sông Sào Khê được triển khai trước khi có Luật Đầu tư công. Ông nhấn mạnh không phải tất cả dự án điều chỉnh đều là sai và mờ ám.

“72 tỷ điều chỉnh lên 2.600 tỷ đồng khiến người dân băn khoăn việc quản lý Nhà nước điều hành như thế nào”, ông Phương nói.

Nhưng đại biểu này giải thích dự án nạo vét sông Sào Khê bắt đầu từ năm 2001. Ban đầu mục đích chỉ là nạo vét sông phục vụ tưới tiêu cho nông nghiệp. Tuy nhiên, sông Sào Khê chạy qua vùng cố đô Hoa Lư, khu vực bến sông Sào Khê chính là nơi vua Lý Công Uẩn dời kinh đô ra Thăng Long - Hà Nội.

Đại biểu Bùi Văn Phương. Ảnh: Quốc hội.

“Nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Nhà nước có cho đầu tư tôn tạo cố đô Hoa Lưu. Sông Sào Khê chạy qua di sản văn hóa thế giới Tràng An, là vùng du lịch. Do đó dự án được điều chỉnh lại với 4 mục tiêu: sản xuất nông nghiệp, tôn tạo cố đô Hoa Lư, tạo một bước để Tràng An được công nhận là di sản thế giới, ngoài ra còn phục vụ yêu cầu giao thông, du lịch”, ông Phương trình bày.

Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Ninh Bình nói nguồn vốn của dự án không phải toàn bộ từ ngân sách Nhà nước. Ngân sách chỉ bỏ ra 1.400 tỷ đồng. Còn lại là từ doanh nghiệp và các nguồn khác phục vụ phát triển du lịch của địa phương.

"Một dự án tăng vốn lên 36 lần thì không thể giải thích gì thêm được"

Tranh luận lại đại biểu Phương, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) cho rằng dự án nạo vét sông Sào Khê dự án đầu tư mà đội vốn tới 36 lần, từ 72 tỷ lên gần 2.600 tỷ thì "có nghĩa là không hiệu quả, ảnh hưởng tiêu cực, làm gánh nặng cho nền kinh tế".

Trong khi Ninh Bình đang có số nợ đọng 5.900 tỷ đồng xây dựng cơ bản. Ngân sách chỉ có thể bố trí 2.000 tỷ đồng, còn khoảng 3.900 tỷ đồng không biết lấy nguồn đâu để bố trí.

Dự án nạo vét sông Sào Khê sau 17 năm vẫn bị chậm tiến độ. Ảnh: Lao Động.

“Trên thế giới, một dự án phát triển tăng vốn lên 36 lần như vậy thì không thể giải thích gì thêm được. Đầu tư quan trọng nhất là chất lượng và hiệu quả. Khi đã kéo dài là không hiệu quả, tác động ngược lại nền kinh tế, là gánh nặng nền kinh tế khi đội vốn, kéo dài”, ông Nghĩa tranh luận.

Đại biểu TP.HCM đề nghị cần thanh tra lại dự án, xem đâu là khách quan, đâu là chủ quan.

“Cái gì đáng khen thưởng thì khen thưởng. Cái gì đáng khắc phục sửa chữa thì sửa chữa. Trong các hiện tượng đó, cần có kết luận thanh tra cho đàng hoàng. Các đồng chí Ninh Bình cũng không băn khoăn thắc mắc, cử tri cũng được biết”, ông nói.

"Làm gì thì cũng chừng mực thôi"

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) cũng giơ biển tranh luận về vấn đề này. Ông Trí nói dự án Sào Khê là một ví dụ điển hình về hội chứng lãng phí. “Khi xin thì xin dự án nhỏ nhỏ bé bé thôi, sau cứ nợ dần nợ dần, thử hỏi Quốc hội vẫn thông qua rồi thì làm sao lấy tiền đâu để bù vào”, ông Trí nói.

Dự án nạo vét sông Sào Khê khiến các đại biểu lo ngại khi đội vốn tới 36 lần. Ảnh: Lao Động.

Nguyên Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho rằng ngân sách bỏ ra 1.400 tỷ vẫn là quá lớn. Ông nói nợ “gấp 2-3 là quá đáng”, “nợ đến nhiều như thế thì nên xin làm 1 dự án khác. Tôi từng quản lý đến 5 dự án khác, làm gì thì cũng chừng mực thôi”.

“Các đồng chí không thương người dân ở Tây Bắc, không có cơm ăn, phải di dân, không ai thích di dân cả. Người ta phải di chuyển ở chỗ nọ chỗ kia. Các đoạn đường ở vùng Tây Bắc, Tây Nam rất khó khăn, thiếu đường ứa nước mắt, tôi rất thương họ”, ông chia sẻ.

Ông cũng dẫn chứng về tình trạng khó khăn của Hà Giang.

“Hà Giang chẳng hạn, đưa ra cả một thế mạnh mới về du lịch, con đường hạnh phúc cách đây 20 năm còn phù hợp, nay không còn nữa. Tại sao ta không giúp họ? Có hàng triệu người đang mang gen bệnh, chỉ xin 1.000 tỷ đồng để cải thiện giống nòi người Việt Nam, nhưng chúng tôi không dám xin, mà xin cũng không được. Chúng ta phải nghĩ vậy”, ông nói trước Quốc hội.