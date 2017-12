Cảnh hoang vắng khi người dân sơ tán tránh bão

Đại tá Trần Hoàng Nhũ, Trưởng công an huyện Đông Hải cho biết, Công an tỉnh đã tăng cường lực lượng cùng với huyện hỗ trợ cho người dân tại Gành Hào, Long Điền Tây (Đông Hải), Tân thuận (huyện Đầm Dơi, Cà Mau) sơ tán đến nơi an toàn.