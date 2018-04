Cảnh sát khẳng định Avicii chết không phải do bị sát hại

Sau khi khám xét khách sạn nơi DJ nổi tiếng người Thuỵ Điển Avicii qua đời, phía cảnh sát khẳng định không hề có bất kỳ hành vi phạm tội, mưu sát nào.

Ngày 21/4, làng nhạc thế giới chấn động trước tin DJ đình đám người Thụy Điển Avicii bất ngờ qua đời ở tuổi 28. Thi thể của Avicii được tìm thấy tại một khách sạn ở thủ đô Muscat, Oman vào chiều ngày 20/4.

Mới đây, cảnh sát ở Oman đã đưa ra kết luận điều tra, giải đáp nghi vấn về nguyên nhân cái chết của DJ đình đám này. Cảnh sát khẳng định, nơi xảy ra cái chết của Avicii không có dấu hiệu đột nhập và không có hành động gây thương tích hay giết người tại đây.

Tuy nhiên, phía cảnh sát vẫn chưa thêm bất kỳ kết luận nào về nguyên nhân gây ra cái chết của Avicii ngoài việc khả năng bị sát hại đã bị loại bỏ.

Avicii đăng tải hình ảnh ngồi trên du thuyền cùng những người bạn trước khi qua đời một ngày.

Theo tờ TMZ, nam DJ tỏ ra vui vẻ với bạn bè trên một chiếc du thuyền một ngày trước khi mất. Trước đó, DJ nổi tiếng người Thuỵ Điển cũng chụp hình vui vẻ cùng người hâm mộ tại một khu nghĩ dưỡng cách khách sạn anh ở 15 phút đi xe.

Vào ngày 4/4, anh còn đăng ảnh thời tiết California trên trang cá nhân của mình.

Ngày 21/4, anh trai của DJ - David Bergling có mặt tại Muscat Hillsđể tìm câu trả lời về nguyên nhân gây ra cái chết của em trai có liên quan đến nhóm bạn tại đây hay không.

Anh cũng vui vẻ chụp ảnh với người hâm mộ trong một khu nghỉ dưỡng cách đó một tuần.

Avicii đã gặp nhiều vấn đề về sức khỏe trong vài năm trở lại đây do lạm dụng đồ uống có cồn. Anh thực hiện phẫu thuật cắt bỏ túi mật và ruột thừa vào năm 2014 và phải chiến đấu với căn bệnh viêm tuyến tụy.

DJ đình đám đã phải tạm hoãn tất cả các show diễn trong một thời gian dài để về nghỉ ngơi và trị bệnh tại quê nhà. Sự ra đi bất ngờ của anh khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng. Nhiều người không dám tin vào sự thật và liên tục tưởng nhó đến anh trên mạng xã hội.

Các DJ nổi tiếng khác như Martin Garrix, Zedd, Alan Walker, Calvin Harris đều chia sẻ đau buồn trước sự ra đi của đồng nghiệp.

Avicii là người tiên phong của phong trào nhạc điện tử và sở hữu hàng loạt bản hit như Wake Me Up, You Make Me, X You, Hey Brother, Addicted to You, The Days, The Nights và Waiting for Love.