Cảnh sát phá kho vũ khí lớn ở trung tâm TP.HCM

Một kho “hàng nóng” với nhiều súng bắn đạn bi, roi điện, đao kiếm các loại vừa được Công an quận 10, TP.HCM khám phá, thu giữ.

Phát hiện kho vũ khí ở Sài Gòn Kho vũ khí với nhiều súng, đao, kiếm các loại vừa được Công an quận 10, TP.HCM phát hiện, thu giữ.

Ngày 10/1, Đội cảnh sát hình sự, Công an quận 10, TP.HCM, cho biết vừa triệt phá một kho vũ khí, công cụ hỗ trợ trên địa bàn. Công an đang tạm giữ nam nghi can 38 tuổi, ngụ quận 10, để điều tra, mở rộng vụ việc.

Công an kiểm tra cây roi điện. Ảnh: Lê Trai.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, Tổ hình sự đặc nhiệm, Công an quận 10, đang tuần tra trên đường Vĩnh Viễn phát hiện một người đàn ông chạy xe máy có biểu hiện nghi vấn nên chặn lại kiểm tra.

Qua đấu tranh nhanh, người này khai nhận mua nhiều súng bắn đạn bi, bình xịt hơi cay, đao kiếm các loại của một đối tượng (chưa rõ danh tính) về bán lại kiếm lời.

Khẩu súng bắn đạn bi bị thu giữ. Ảnh: Lê Trai.

Tại nhà nghi can ở quận 10, công an phát nhiều roi điện, súng bắn đạn bi và khoảng 50 cây đao, kiếm. Tổng kho hàng này có giá trị hàng chục triệu đồng.

Công an quận 10 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM mở rộng điều tra, triệt phá đường dây mua bán “hàng nóng” trên.

Lô súng bắn đạn chì bị cảnh sát phát hiện. Ảnh: CTV.

Trước đó, vào cuối tháng 9/2017, Công an quận 10, TP.HCM, đã triệt phá băng nhóm chuyên mua bán “hàng nóng”, bắt giữ 3 nghi phạm, thu giữ 33 súng bắn đạn chì, 3 súng điện cùng 10 bịch đạn.